Cet été, la Bretagne, comme toute la France, vivait un été caniculaire. Asséchée par des températures extrêmes et l’absence totale de pluie, la région était le théâtre de nombreux incendies. Parfois accidentels, mais aussi criminels. Ce fut le cas dans le Morbihan, où plusieurs départs volontaires de feu avaient été identifiés autour de Vannes en juillet. D’après Ouest-France, un homme âgé d’une soixantaine d’années a été interpellé début décembre. Il serait soupçonné d’avoir allumé une quinzaine d’incendies cet été.

Pour mettre la main sur le pyromane, les policiers ont eu un peu de chance. Début décembre, ils ont interpellé un homme qui tentait de mettre le feu à des livres trouvés dans une bibliothèque de rue. D’après Ouest-France, le mis en cause avait onze briquets dans ses poches. C’est en interrogeant le sexagénaire originaire de Surzur que les enquêteurs ont fait le lien avec les incendies de l’été. Placé en garde à vue, l’homme a reconnu être à l’origine de plusieurs départs de feu.





Remis en liberté, il sera soupçonné d’avoir procédé à trois nouveaux incendies en décembre avant d’être placé en détention provisoire. Il a reconnu 16 départs de feu. Le plus spectaculaire s’était étendu sur plus de huit hectares en juillet et avait contraint les pompiers à évacuer 200 personnes résidant dans un camping à Surzur. Le mis en cause sera jugé le 3 février.