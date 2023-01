La Nouvelle-Aquitaine vient de voter un plan d’investissement de 160 millions d’euros, pour l’achat de 15 rames TER. L’objectif est de « faire face aux TER surchargés » dans la région, explique Renaud Lagrave, vice-président de la collectivité chargé des transports. Leur livraison devrait intervenir en 2025 et 2026.

Le déploiement de ces rames, qui permettront d’offrir 3.612 places assises supplémentaires, est prévu sur les lignes régionales et le RER métropolitain. Une participation de Bordeaux Métropole est d’ailleurs « attendue à hauteur de 50 % pour les rames qui seront déployées dans le cadre du RER Métropolitain », précise la région.

20 Minutes revient avec Renaud Lagrave sur cet investissement.





Renaud Lagrave, vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine chargé des transports. - Mickaël Bosredon

Pourquoi investir 160 millions d’euros pour l’achat de nouvelles rames ?

On travaille sur ce dossier depuis plus d’un an. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, l’augmentation de la fréquentation sans discontinuer depuis 2017, de l’ordre de 10 % par an (hormis les années Covid), et même de + 22 % en 2022 par rapport à 2019, qui est l’année de référence. C’est totalement inédit ! Nous avons décidé par ailleurs de proposer entre 10 et 12 % d’offre supplémentaire sur l’ensemble de la région, et il faut prendre en compte les projets de RER métropolitains sur la métropole de Bordeaux et au Pays basque. Enfin, une partie du matériel est vieillissante et nécessite d’être changée. Quand vous faites l’addition, on est, pour le moment, sur une commande de 15 rames pour répondre à ces enjeux.

Comment seront réparties ces nouvelles rames sur l’ensemble des lignes régionales ?

Les quatre Regio2N, qui sont des rames à étage, iront essentiellement sur l’étoile de Bordeaux, notamment pour les projets de RER, même si certaines de ces rames iront jusqu’à Bayonne ou Pau d’un côté, et Agen de l’autre. Les onze Régiolis seront disséminées un peu partout.

Quels sont les secteurs particulièrement en tension ?

On a beaucoup de lignes suroccupées, c’est le cas notamment de Bordeaux-Agen, Bordeaux-Périgueux, et sur Saint-Mariens… En attendant l’arrivée de ces nouveaux TER, nous avons d’ailleurs demandé à la SNCF de louer quatre rames supplémentaires, et nous en cherchons d’autres. Tout est bon pour trouver des solutions.









Sur les RER métropolitains, que vont changer les annonces qu’Emmanuel Macron a faites en novembre ?

J’ai entendu qu’il y aurait dix milliards d’euros affectés à l’ensemble des projets de RER en France, ce qui devrait faire aux alentours d’un milliard d’euros pour le projet bordelais. C’est évidemment bienvenu, et on peut espérer que cela permette d’accélérer le processus pour avoir des trains au quart d’heure plutôt qu’à la demi-heure, comme ce qui est prévu actuellement.

Il y a l’enjeu du matériel, mais aussi celui de l’état du réseau ferroviaire, qui reste problématique en Nouvelle-Aquitaine…

On est au point mort sur ce dossier… Je ne vois toujours pas de grande ambition sur la régénération du réseau : on est à 42 euros par habitant en France, quand beaucoup d’autres pays en Europe sont au-dessus des 100 euros. Tant que l’on ne donnera pas les moyens à SNCF Réseau de faire les travaux, je ne sais pas comment faire… La région Nouvelle-Aquitaine demande un plan massif d’investissement dans le ferroviaire dans les années qui viennent.