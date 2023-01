Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Avant de recevoir les partenaires sociaux mardi, et aussi ce mercredi, la Première avait tout fait pour temporiser sur France Info. Mais même en affirmant que le seuil de « 65 ans » n’était pas « un totem », Elisabeth Borne n’a pour l’instant pas réussi à convaincre les syndicats sur la réforme des retraites. « La CFDT se mobilisera » en cas de relèvement à 64 ou 65 ans de l’âge de départ à la retraite, a ainsi prévenu le secrétaire général du premier syndicat français, Laurent Berger, à sa sortie d’un rendez-vous à Matignon. En début de soirée, le secrétaire général de FO, Frédéric Souillot, a affiché la même détermination, promettant une mobilisation « importante », car une « majorité de Français est contre un recul de l’âge de départ ».

Alors que la colère monte en Russie contre le commandement militaire, Moscou revoit ses chiffres. Le bilan de la frappe ukrainienne le soir du Nouvel An sur un bâtiment où étaient regroupés des soldats russes à Makiïvka a grimpé à 89 morts, contre 63 la veille, a ainsi annoncé mardi soir le ministère russe de la Défense. L’Ukraine, qui a reconnu avoir mené cette frappe, donne de son côté des informations contradictoires. Le département des communications stratégiques de l’armée ukrainienne a ainsi évoqué, dans un langage particulièrement fleuri, un bilan de 400 morts et de 300 blessés. Plus sobre, l’état-major a indiqué ne pas avoir d’informations définitives sur le nombre de victimes.

Pas de fumée blanche au-dessus du Capitole. C’est même la fumée la plus noire depuis cent ans à Washington. La famille républicaine s’est en effet déchirée à la Chambre, mardi, avec des élus conservateurs qui n’ont pas réussi à élire Kevin McCarthy au poste de Speaker après trois tours de scrutin, avec une vingtaine de frondeurs. La séance a été levée et les tractations ont repris en coulisses, avant un 4e tour prévu mercredi midi. L’impasse pourrait durer : en 1856, il avait fallu deux mois et 133 votes pour qu’un président de la Chambre des représentants soit élu.