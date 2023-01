Des mails annonçant l’intention de « faire sauter le lycée tout entier ». Ce mardi matin, le lycée Sermenaz de Rillieux-la-Pape, près de Lyon, a dû être évacué à la suite d’une menace d’attentat à la bombe. Un cas qui est loin d’être isolé. A Carvin (Pas-de-Calais), un autre lycée a été contraint de fermer temporairement ses portes, le temps qu’une équipe de déminage lève le doute. Au total, une vingtaine d’établissements scolaires de France ont été destinataires du même genre de message depuis lundi, indique le ministère de l’Education nationale, contacté par l’AFP. Principalement dans l’académie de Lille, et dans une moindre mesure dans celles de Créteil, Grenoble, Versailles, Normandie et Lyon.

Des comptes d’élèves piratés

Ces messages « ont été repérés par des parents sur WhatsApp, Snapchat », a-t-on ajouté. D’autres menaces ont été proférées sur des espaces numériques de travail (ENT), portail Internet qui sert à relier les parents, les enseignants et les élèves afin d’échanger des informations ou communiquer plus facilement et qui ont été piratés.

« Partout en France, les lycées sont destinataires de mails de menaces d’attentats sur les ENT » mais « les expéditeurs des mails ne sont pas les auteurs », affirme une source proche de l’enquête, qui ajoute que « l’unité de lutte contre la cybercriminalité est associée très étroitement à l’enquête ».

« Un message va être envoyé à tous les proviseurs leur demandant d’être vigilants et de prévenir les services de police » le cas échéant, indique de son côté le rectorat de Lille.