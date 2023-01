Près de trois mètres de long, 90 centimètres de large, le sarcophage arrivé lundi au Caire est impressionnant. Mais ce retour, depuis les Etats-Unis, n’est que le dernier d’une liste longue de 29.000 pièces d’antiquités volées, récupérées en une décennie par l’Egypte. Le fruit d’une politique culturelle volontariste et de beaucoup d’efforts de diplomatie, visant à faire rayonner le pays pour attirer de plus en plus de touristes.

Pourquoi tant d’antiquités égyptiennes se sont-elles retrouvées dans la nature ? Nos musées sont-ils remplis d’artefacts dérobés au peuple égyptien ? Comment les pays occidentaux et l’Egypte collaborent-ils pour continuer à exposer des pièces tout en veillant à l’intégrité du patrimoine égyptien ? 20 Minutes fait le point avec Chloé Ragazzoli, égyptologue à la Sorbone et présidente de la Société française d’égyptologie.

Comment autant d’antiquités ont-elles pu sortir d’Egypte clandestinement ?

Le succès des expositions sur l’Egypte antique n’est pas neuf : la curiosité pour l’Orient, déjà sensible lors de la période moderne, s’est muée en ruée vers les sables au XIXe siècle, après l’expédition d’Egypte menée par Napoléon. C’est l’un des épisodes les plus fameux de la légende du futur empereur : à la faveur d’une expédition militaire qui tourne au fiasco, le Corse retourne en France chargé de trouvailles archéologiques inédites. Dans la frénésie orientophile des décennies suivantes, les Occidentaux « en profitent pour constituer des collections alors que les antiquités n’avaient pas de statut légal propre », explique Chloé Ragazzoli. A cette époque, « le droit de fouilles est accordé comme une faveur diplomatique » par Mehmet Ali, qui offre l’obélisque de la place de la Concorde à la France.

Le rythme des fouilles ne ralentit pas, mais à partir de la moitié du XIXe siècle « et de la constitution du service des antiquités égyptiennes, il y a un partage des fouilles entre Occidentaux et Egyptiens », déroule la maîtresse de conférences à la Sorbonne. Une pratique plus encadrée en théorie, mais qui reste imparfaite. Finalement, « depuis la convention de l’Unesco du 24 avril 1972 sur les biens culturels, aucun objet ne peut sortir d’Egypte » légalement, indique-t-elle. Mais l’intérêt des collectionneurs privés ne s’est jamais tari, et l’instabilité chronique du pays a longtemps permis aux marchands peu scrupuleux de passer entre les mailles du filet.

Les musées occidentaux sont-ils remplis d’antiquités volées ?

Le sarcophage « vert » rendu lundi était exposé dans un musée américain. Avant lui, le MET de New York avait aussi rendu un sarcophage volé, et le Louvre s’est retrouvé mêlé à l’achat d’une stèle de Toutankhamon issue d’un pillage. De là à accuser les musées occidentaux d’enrichir leurs collections grâce au vol, il n’y a qu’un pas qui serait facile à franchir. Mais en réalité, « c’est quand les antiquités arrivent dans les musées publics qu’on se rend compte de leur origine », relève Chloé Ragazzoli. Ces biens volés « arrivent d’abord dans des collections privées », ce qui d’ailleurs rend l’estimation de leur nombre impossible.









« Les marchands maquillent leurs origines pour laisser penser qu’elles étaient déjà dans des collections privées avant la convention de l’Unesco », notamment en inventant d’anciens propriétaires. Lorsque l’artefact finit par tomber dans les mains d’un musée, son « pedigree » est examiné : photographies datées de l’objet, authenticité des documents… Il faut connaître avec précision la date d’arrivée de l’antiquité sur le sol occidental. « C’est l’élément déterminant pour savoir s’il s’agit d’un vol », explique l’égyptologue, qui insiste sur la prudence des chercheurs. « S’il y a un doute, on s’abstient de toute publication », tranche-t-elle.

Pourquoi ces artefacts sont-ils devenus un enjeu diplomatique ?

Une fois que le musée a défini que l’objet était volé, le retour en Egypte est donc devenu le chemin habituel depuis quelques années. « C’est une affaire courante », estime Chloé Ragazzoli à propos du sarcophage, qui rencontre un écho par les dimensions de l’objet mais aussi parce que l’Egypte en fait « de la publicité ». « C’est dans l’air du temps, les pays qui ont été colonisés reconstruisent leur histoire », expose l’égyptologue. Pour l’Egypte, qui tire 10 % de son PIB du tourisme, rapatrier son patrimoine est capital tant en termes d’identité que d’économie. « Cela permet à l’Egypte d’exister sur la scène internationale », ajoute la chercheuse. Sans oublier que cette « diplomatie culturelle » est en fait un deal gagnant-gagnant : de l’autre côté de la Méditerranée, « les pays qui rendent les pièces volées montrent leur bonne volonté ».