Les investigations menées par les gendarmes sont claires. D’après le parquet de Lorient, aucun tiers n’est intervenu au domicile d’un couple de retraités de Cléguer (Morbihan). Le samedi 31 décembre, la gendarmerie avait découvert deux corps sans vie dans cette maison habitée par un homme de 91 ans et sa femme de 88 ans. « Les autopsies des deux victimes étaient réalisées le 2 janvier 2023, confirmant une pluralité de plaies à l’arme blanche », précise le procureur de la République Stéphane Kellenberger. La fille des victimes était également présente au domicile. Blessée, elle avait été transportée à l’hôpital. Trois jours après les faits, le scénario du double homicide se précise. La fille du couple tient le rôle de principale suspecte des coups mortels.

Âgée de 63 ans, cette dernière était présente au domicile du couple au moment de la mort. C’est elle qui s’occupait de ses parents en cette dernière journée de 2022. « Dans un contexte lié à l’âge et à la maladie, il apparaissait que les enfants se relayaient au chevet de leurs parents ». A l’arrivée des gendarmes, la fille était découverte « avec des blessures évoquant une possible tentative de suicide ». Poignardés à plusieurs reprises, les deux membres du couple étaient déjà morts.

La piste de l’assassinat envisagée

Ce double meurtre était-il été prémédité ? C’est ce que laisse entendre le parquet de Lorient, qui a ouvert une enquête pour assassinat. « Une information judiciaire sera ouverte aussitôt qu’il sera possible, notamment en fonction de l’état de santé de la personne susceptible d’être mise en cause », précise le procureur de la République. La mise en cause a quitté le service de médecine d’urgence pour être transférée dans un établissement spécialisé. L’enquête a été confiée à la brigade de recherches de gendarmerie de Lorient.