La communauté est en deuil. Plus de deux semaines après l’attaque raciste perpétrée dans le 10e arrondissement de Paris contre des Kurdes, des milliers de membres de la communauté se sont rassemblés mardi à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise). Ils ont assisté aux funérailles hautement politiques des trois Kurdes tués avant Noël.

À la mi-journée, les dépouilles d’Abdurrahman Kizil, Mir Perwer, un chanteur kurde réfugié politique, et Emine Kara, responsable du Mouvement des femmes kurdes en France, ont fendu une foule dense pour faire leur entrée dans une salle des fêtes louée pour l’occasion. Enveloppés dans les drapeaux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et du Rojava, territoire kurde de Syrie, les cercueils sont entrés encadrés par une haie d’honneur, accueillis par des larmes et aux cris de « les martyrs sont éternels ! ».









Ne pouvant entrer dans la salle où les corps sont exposés au milieu des couronnes funéraires sous un portrait d’Abdullah Öcalan, le chef historique du PKK emprisonné en Turquie, des milliers de personnes suivaient la cérémonie sur des écrans géants installés sur un parking.

« On est là parce que c’est notre devoir, c’est une lutte que nos parents ont menée pendant de nombreuses années et que nous devons continuer », a déclaré à l’AFP Celik, une femme de 30 ans qui n’a pas souhaité que son patronyme soit cité pour des raisons de sécurité. « On a l’impression qu’ils font tout pour nous écraser, que ce soit ici ou en Turquie », a regretté cette habitante de Villiers-le-Bel, venue aux funérailles en famille.

Une marche blanche rue d’Enghien

Des Kurdes ont fait le voyage de toute la France et même depuis des pays européens pour assister à ces funérailles, venus avec des bus spécialement affrétés par la communauté. Les organisateurs ont mis en place un important service d’ordre, en plus des forces de l’ordre déployées à l’extérieur. Les trois défunts ont été assassinés par balles le 23 décembre devant le centre culturel Ahmet-Kaya de la rue d’Enghien.

Une marche blanche se tiendra par ailleurs mercredi rue d’Enghien sur les lieux du drame de fin décembre. Et une « grande marche » de la communauté kurde, initialement prévue pour les dix ans de la mort des militantes du PKK, partira samedi de la gare du Nord à Paris.