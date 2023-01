Europa-Park bat un record, du jamais vu en cinquante ans

C’est la meilleure saison de son histoire. Habitué aux records, Europa-Park, à Rust en Allemagne en face de Colmar, élu une nouvelle fois meilleur parc de loisirs au monde, a franchi pour la première fois, en près de 50 ans de son histoire, le seuil des 6 millions de visiteurs en 2022. Une fréquentation atteinte « au cours d’une année difficile, où nous avons tous été durement touchés par la guerre, les problèmes d’approvisionnement, l’inflation et la crise énergétique », souligne le propriétaire du parc, Roland Mack.

Un succès que le parc allemand doit aussi aux visiteurs français qui représentent 25 % de ce chiffre historique. « Les gens sont à la recherche de loisirs et d’équilibre dans leur vie, ce qu’Europa-Park Resort, une destination de voyage attrayante » représente, plaide Roland Mack. Une fréquentation probablement aussi due aux chaleurs estivales qui ont attiré les visiteurs notamment dans le secteur aquatique Rulantica, dont 30 % de la clientèle est française. Une fréquentation record qui a également bénéficié aux différents resorts des parcs. Les 5.800 lits étaient en effet « souvent complets en 2022 », souligne la famille Mack.

Bon aussi pour l’emploi

Une bonne nouvelle pour l’entreprise familiale allemande mais aussi pour l’emploi. Le parc qui propose déjà plus de 70 modèles de contrats différents, des contrats flexibles, emploie de nombreux Français, dont beaucoup d'Alsaciens, qui ne représentent pas moins d’un quart des employés. D’autre part, environ 300 Ukrainiens travaillent déjà au parc et plusieurs centaines de personnes du Kazakhstan et d’Ouzbékistan, dont un très grand nombre parle couramment l’allemand, ont été recrutés. Au total, le parc emploie plus de 4.500 personnes et environ 8.000 emplois indirects en dépendent.









De bonnes perspectives qui permettent d’investir encore. Une nouvelle tour de toboggans est en construction dans le secteur aquatique Rulantica, et les travaux du nouveau grand huit du futur « quartier croate » ont commencé.