C’est ce qui s’appelle terminer l’année en beauté. A Cléder dans le Finistère, la chance a souri le 31 décembre à un parieur hippique. En misant deux euros au Quinté +, le chanceux a décroché la coquette somme de 310.860 euros, rapporte le PMU dans un communiqué. Le gain étant supérieur à 100.000 euros, le Finistérien est considéré par l’entreprise de paris hippiques comme « un grand gagnant PMU. »

« Dans le département du Finistère, c’est le deuxième grand gagnant en 2022 et le gain le plus élevé remporté dans ce département », précise-t-elle. Le jackpot décroché samedi dans le Finistère est également le gain le plus élevé remporté au PMU en Bretagne en 2022.