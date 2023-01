La question anime le premier janvier depuis plusieurs décennies. Depuis l’apparition de ce phénomène au cours des années 1980. « Alors, combien de voitures ont été brûlées cette nuit ? » Réponse pour ce passage de 2022 à 2023 : 690, d’après les chiffres officiels. Contre 874 un an plus tôt, 861 en 2021 et surtout 1.457 en 2020, record à ce jour.









La tendance est donc plutôt à la baisse. Gérald Darmanin n’a pas manqué de le signaler, dès dimanche, en évoquant ces 20 % de recul par rapport à l’an dernier. Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur a aussi qualifié ce dernier réveillon comme celui avec le « moins de véhicules incendiés et le plus d’interpellations [490] » en France. Sans oublier d’en tirer une conclusion : ce bilan serait dû « à la présence très importante des gendarmes et des policiers », 90.000 sur tout le territoire.

Peut-être, mais pas seulement, selon Michel Wieviorka. « Cette baisse du total de voitures brûlées est liée à toutes sortes de facteurs », explique le sociologue, en appelant à la plus grande « prudence » dans les analyses. Selon lui, il existe de multiples raisons à ce « phénomène sur une phase de déclin historique ».

« Le climat dans les quartiers a évolué »

« Je pense d’abord que le climat dans les quartiers où cela avait souvent lieu a beaucoup évolué. Il s’est durci, avec une véritable défiance vis-à-vis de ceux qui incarnent l’ordre, et ce ne sont pas les véhicules », détaille-t-il. « En matière de trafics aussi, c’est plus dur, et une certaine paix doit maintenant régner [pour le bien des affaires]. Les générations ont changé aussi. Ceux qui agissaient il y a vingt ans, souvent dans la rage, la colère, ou dans une dimension ludique, ne le font plus. Et on peut penser que les sources d’intérêts des générations suivantes ne sont plus les mêmes. Sans oublier une certaine usure, puisque les médias n’y consacrent plus autant d’importance. Voire la conjoncture, avec une Coupe du monde récente qui a déjà donné pas mal d’occasions de faire la fête… »

Mais alors, la répression ou même les opérations de prévention ne seraient-elles pour rien dans ce changement ? Le spécialiste peine à mesurer leurs impacts. « Peut-être qu’elles ont été plus efficaces », s’interroge ironiquement Michel Wieviorka, en questionnant le cas de Strasbourg. En effet, la capitale alsacienne est, depuis longtemps, la capitale des voitures brûlées le temps de la nuit de la Saint-Sylvestre. Cette fois, elle n’a pas non plus échappé au recul avec environ 70 incendies, contre 230 en 2020.

Des dispositifs de prévention mis en place

Selon la préfecture du Bas-Rhin, un vaste dispositif policier, avec « près de 3.000 policiers, militaires, sapeurs-pompiers et maraudeurs » avait été mis en place. Sans oublier l’ouverture de parkings avec gardiennage gratuit. « Plusieurs quartiers de Strasbourg et communes de l’Eurométropole ont ainsi pu bénéficier du dispositif permettant la mise en sécurité de 1.200 véhicules », s’est ainsi félicitée l’agglomération, qui avait aussi prononcé de nombreuses interdictions de stationnement dans les rues.

Certains propriétaires n’ont même plus besoin de prévention. Ils mettent d’eux-mêmes leurs biens à l’abri, voire quittent volontairement la ville le temps de la fête. Une question d’expérience, après plusieurs décennies à entendre parler, le 1er janvier, d’un décompte des voitures brûlées…