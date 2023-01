Cela fait maintenant plus d’un mois que Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kévin Trompat, 21 ans, ainsi que leur chien Onyx, sont portés disparus. Ce jeune couple n’a plus donné signe de vie après une soirée chez un ami, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022, à Prahecq, près de Niort (Deux-Sèvres).





L'appel à témoins diffusé par les gendarmes - Gendarmerie des Deux-Sèvres

Une information judiciaire pour disparition inquiétante a été ouverte le 12 décembre, mais l’enquête n’a pour l’instant rien donné, malgré la diffusion massive d’un appel à témoins par les gendarmes, de nombreuses recherches et auditions.

Les deux véhicules des disparus retrouvés à deux endroits différents

Les proches du couple, fortement mobilisés sur les réseaux sociaux, lancent de leur côté un appel pour organiser une battue, ce jeudi à 9 heures à Prahecq. Les volontaires sont invités à se rassembler place de l’Église, avant de partir fouiller la forêt de la commune.

Les deux véhicules des disparus avaient été retrouvés à deux endroits différents : l’utilitaire de la jeune femme, autoentrepreneuse en peinture dans le bâtiment, sur les lieux à Prahecq et le van aménagé de son ami à Coulon (Deux-Sèvres). L’enquête avait également permis de retrouver le permis de conduire de Kevin Trompat dans un container pour vêtements, sur la commune de Puyravault en Charente-Maritime, département où vivait la jeune femme.

Le portable de Leslie Hoorelbeke aurait borné pour la dernière fois le 26 novembre à midi à Niort.