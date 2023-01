Le soleil est revenu, ce lundi, sur la Bretagne. Après avoir été douchée pendant plusieurs jours par des pluies diluviennes, la péninsule devrait être à l’abri de nouvelles inondations. Alors que le Morbihan et le Finistère avaient été placés en vigilance orange par Météo-France, l’ensemble de la région est désormais en vigilance jaune, Loire-Atlantique comprise. Les prévisions météorologiques étant favorables, l’ensemble des départements concernés devraient voir l’alerte être levée dans la soirée de lundi.

Quimperlé. Dimanche 1er janvier 2023. 9 h. Inondations. La Laïta déborde toujours et les quais Brizeux et Surcouf sont toujours sous les eaux. pic.twitter.com/b0NwGodCSD — Vincent Thaëron (@VincentThaeron) January 1, 2023



Ce week-end, certaines rivières sont sorties de leur lit en raison des intenses précipitations. C’était notamment le cas à Quimperlé, dans le Sud Finistère, où le débordement de la Laïta a provoqué des inondations. « On a de l’eau : pour la première fois depuis 2014, la Laïta est sortie de son lit en allant au-delà des 3,80 m de protection des barrières anti-inondations. Mais ce n’est pas une crue historique », a déclaré Michaël Quernez, maire PS de cette ville d’environ 12.000 habitants.

Un retour à la normale mardi

La crue a atteint environ 4,20 m durant la nuit et des photos visibles sur les réseaux sociaux montrent les quais en partie inondés. « Notre principale crainte est la pluviométrie. Notre espoir est qu’on retrouve une situation plus optimiste mardi », a-t-il dit. La situation devrait évoluer favorablement en raison de coefficients de marée bas et de l’absence de vent, selon la même source.