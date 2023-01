Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

De nombreux stéthoscopes vont rester sept jours de plus dans les placards. Le collectif Médecins pour demain, à l’initiative de la grève des médecins généralistes, a décidé de reconduire son appel pour une deuxième semaine consécutive. « C’est avec beaucoup de regret et d’amertume que nous appelons officiellement à une deuxième semaine de grève des médecins libéraux de France : du 2 au 8 janvier 2023 inclus », explique le collectif sur son site Internet.

Les grévistes réclament notamment un doublement du tarif de consultation de base (de 25 à 50 euros), pour créer un « choc d’attractivité » vers une médecine de ville en manque criant d’effectifs.

Le Brésil a officiellement tourné la page Jair Bolsonaro dimanche. A Brasilia, une marée humaine était là pour acclamer Luiz Inacio Lula da Silva, désormais de nouveau à la tête du pays. Submergé par l’émotion et s’interrompant à cause de sanglots, le chef historique de la gauche s’est engagé à lutter contre la faim, « le plus grave des crimes », et à « combattre toutes les formes d’inégalités ». « Plus personne ne sera un citoyen de seconde classe », a-t-il promis lors de son discours devant le palais présidentiel de Planalto.

Elu de justesse le 30 octobre, le vieux lion de la politique avait été investi peu avant au Congrès pour un troisième mandat, 12 ans après avoir quitté le pouvoir. Son retour signe un come-back remarquable pour celui qui a connu la prison il y a seulement quatre ans après avoir été accusé de corruption. Pour ne pas avoir à lui remettre l’écharpe présidentielle comme le veut pourtant la tradition démocratique, Jair Bolsonaro avait choisi de quitter le Brésil il y a deux jours pour la Floride.

L’année 2023 commence mal pour le PSG. Lens a en effet infligé au club de la capitale sa première défaite de la saison (3-1) et relancé le suspense en Ligue 1, dans le choc entre les deux premiers, dimanche pour la 17e journée. L’année commence donc en Sang et Or. Le collectif artésien a éclipsé les absences de deux individualités majeures du PSG, Lionel Messi (en congés) et Neymar (suspendu). Ce résultat permet surtout au dauphin de revenir à quatre longueurs du leader.