Saturation des services de SOS Médecins en cette fin d’année. « Désolé monsieur, nous n’avons pas de médecins disponibles avant 22 heures ce soir. » En pleine période de « tensions inédites », les services de SOS Médecins font face à « une double tension » : une triple épidémie et à une grève de certains médecins libéraux.

« On a essayé de s’adapter au nombre de patients en rallongeant nos gardes, mais ces derniers jours sont très compliqués », avoue Urfan Ashraf, vice-président de SOS Médecins Grand Paris. Le docteur et ses 35 confrères de garde à Paris prennent en charge entre 1.200 et 1.500 personnes par jour, soit « 30 % de plus que l’année dernière », affirme le médecin, désespéré. La semaine dernière, un pic de 1.630 rendez-vous a été atteint, du jamais-vu depuis dix ans.

Entre 30 et 40 personnes en attente téléphonique par poste

Deux facteurs ont mené SOS Médecins dans cette panade. D’un côté, « une triple épidémie » hivernale avec le Covid-19, la bronchiolite et la grippe « qui atteint un pic ». De l’autre, la grève des généralistes libéraux, à laquelle a appelé le collectif « Médecins pour demain » entre Noël et le jour de l’an pour demander le doublement du tarif de consultation de base (de 25 à 50 euros).

Un mouvement que SOS Médecins « soutient », affirme Urfan Ashraf, mais qui « réoriente les patients vers nos services, déjà saturés ».









Dans le centre d’appels voisin, Malika Touita, 57 ans, voit les appels s’enchaîner sur l’écran de son ordinateur. Opératrice téléphonique, elle « est le premier échelon de la prise en charge ». Ces derniers jours, elle aussi se retrouve débordée, avec entre 30 et 40 personnes en attente. « On essaye de toujours trouver une solution pour chacun. Si ce n’est pas un médecin, c’est une pharmacie de garde, par exemple. »

Comment faire face aux tensions actuelles ? Pour le docteur Arshraf, la solution est sans appel : « si j’avais le double voire le triple de médecins, on pourrait peut-être contenir la demande cet hiver ».