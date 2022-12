Quand la toxicité et l’arrogance poussent à la faute… Andrew Tate, interpellé jeudi soir en Roumanie selon RMC et des médiaux locaux, risque de regretter longtemps d’avoir cherché des poux à Greta Thunberg. L’un des avocats de l’influenceur britannique a confirmé sa détention à l’agence Reuters. Mais quel rapport avec la militante écologiste ? 20 Minutes vous refait le film. L’ancien champion de kickboxing, un temps banni de Twitter pour y avoir tenu des discours haineux, a voulu jouer les fiers-à-bras mardi pour célébrer son retour, permis par la politique de liberté d’expression à géométrie variable d’Elon Musk, en interpellant la militante écologiste.





...qui provient d'un restaurant roumain et prouve sa présence en Roumanie où il est recherché par la police... qui a donc fait une descente dans sa villa pour l'arrêter 🥲

La sélection naturelle, tout ça.



Meilleure conte feministe de Noël. Merci Greta ❤️https://t.co/dn9wFPP0IT — Rose Lamy (@preparezbagarre) December 29, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« Salut Greta. J’ai 33 voitures. Ma Bugatti a un moteur quad turbo de 8 litres et 16 valves. Mes deux Ferrari 812 competizione en ont un de 6,5 litres et 12 valves. C’est juste le début », se vante-t-il dans un post accompagné d’une photo où il fait le plein d’un de ses véhicules. « S’il te plaît, donne-moi ton adresse mail comme ça, je pourrai t’envoyer la liste complète de ma collection de voitures et leurs énormes émissions respectives », ajoutait-il.

Du ratio à l’arrestation

« Oui, merci de m’éclairer. Envoie-moi un mail à l’adresse energiedepetitebite@achètetoiunevie.com », cingle en réponse la Suédoise. Le post devient viral. Mais ce qui aurait pu rester comme l’un des plus grands « ratios » de l’histoire de la plateforme va changer de dimension quand Andrew Tate, sans doute touché au plus profond de sa virilité, décide de répliquer dans la foulée par une vidéo de deux minutes, visionnée près de dix millions de fois.

Problème pour l’ancien champion passé maître en positions misogynes, il se fait livrer des pizzas dans des cartons qui doivent être « non recyclables », insiste-t-il. Et sur ces cartons figure le logo d’une chaîne de restauration roumaine, Jerry’s Pizza, indiquant sa présence dans le pays où il possède des propriétés. Rajoutez à cela qu’Andrew Tate est recherché en Roumanie avec son frère pour traite d’êtres humains, et vous avez l’un des plus beaux retours de karma de l’année pour finir 2022.

Selon le media roumain Libertatea, l’indice en vidéo aurait largement aidé la police locale à localiser les deux hommes. La police roumaine n’a toutefois pas confirmé que cet indice avait été décisif, mais Greta Thunberg ne s’est pas privée de lancer un « voilà ce qui arrive quand on ne recycle pas ses boîtes à pizza ».













L’ancien champion britannique et son frère font l’objet d’une enquête en Roumanie depuis le mois d’avril, en compagnie de deux citoyens roumains. « Les quatre suspects (…) semblent avoir créé un groupe criminel organisé dans le but de recruter, d’héberger et d’exploiter des femmes en les forçant à créer des contenus pornographiques destinés à être vus sur des sites web spécialisés, moyennant paiement », ont indiqué les procureurs, dont les propos sont rapportés par Reuters, ajoutant qu’ils auraient « gagné d’importantes sommes d’argent ». Au total, six femmes auraient été exploitées sexuellement par les quatre hommes.

Des médias roumains ont par ailleurs filmé Andrew Tate menottes aux poignets après son interpellation. L’influenceur masculiniste de 36 ans avait été définitivement banni de plusieurs réseaux sociaux dont TikTok, Facebook et Instagram, notamment pour avoir dit que les femmes devaient « porter la responsabilité » lorsqu’elles étaient agressées sexuellement. Il va être entendu par des policiers spécialisés dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, alors qu’une Américaine et une Roumaine ont été retrouvées dans sa propriété, où elles auraient été retenues contre leur gré, lors de son arrestation. K.-O.