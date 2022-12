Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le football a perdu son roi. Pelé, légende brésilienne et triple champion du monde, est mort ce jeudi à l’âge de 82 ans. L’annonce de son décès a ému plusieurs personnalités. L’attaquant de l’équipe de France et du Paris SG Kylian Mbappé a souligné que « son héritage ne sera jamais oublié ».

Pelé « a fait du football un art », a déclaré sur Instagram Neymar, son héritier au sein de la sélection brésilienne. Cristiano Ronaldo a souligné que Pelé avait été « une source d’inspiration pour des millions » de personnes, « une référence hier, aujourd’hui et demain ». « Repose en paix, Pelé », a réagi Lionel Messi. Le gouvernement brésilien a décrété trois jours de deuil national. La veillée funèbre et l’enterrement de Pelé auront lieu à Santos.









Bretons, sortez vos parapluies. Des pluies temporairement soutenues vont s’abattre sur le Finistère et le Morbihan, placés en vigilance orange « pluie - inondation » ce vendredi matin. L’alerte est fixée jusqu’à samedi minuit.

Ces pluies s’accompagneront de vents forts de sud-ouest ainsi que de fortes vagues sur le littoral du sud Finistère et de l’Ouest du Morbihan. Au fil des heures, ces pluies se décaleront vers l’est et arroseront l’après-midi les régions allant du nord de la Loire vers les Hauts de France, le Grand-Est et le nord des Alpes.





🔶 2 départements en Orange pic.twitter.com/dQlcfXeOjM — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 30, 2022







La créatrice de mode britannique Vivienne Westwood est morte jeudi à l’âge de 81 ans, a annoncé sa famille. « Vivienne Westwood est morte aujourd’hui, en paix et entourée de sa famille à Clapham, au sud de Londres. Le monde a besoin de personnes comme Vivienne pour faire changer les choses dans le bon sens », a indiqué sa marque de haute couture sur Twitter.

Irrévérencieuse et ultra-politisée, Vivienne Westwood était notamment surnommée « l’impératrice du punk ». Connue pour ses créations excentriques inspirées au départ de l’univers BDSM, elle a notamment utilisé les podiums pour afficher son engagement en faveur de la protection de l’environnement.