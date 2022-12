Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France continue de se restreindre sur le courant. La consommation d’électricité baisse en effet encore, avec un recul de 7,4 % la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019) la même semaine, selon les dernières données du gestionnaire du réseau RTE publiées mardi soir.

Sur les quatre dernières semaines, la baisse structurelle moyenne atteint 8,7 %. Le rythme de baisse a toutefois ralenti la semaine dernière. RTE explique notamment cela par une diminution du potentiel d’économies supplémentaires d’énergie pour les particuliers et les entreprises du secteur tertiaire.

Il n’y a aura pas cette fois de bras de fer autour de l’Ocean Viking entre Rome et Paris. L’Italie a en effet assigné mardi à ce navire humanitaire de SOS Méditerranée un port sûr pour y débarquer les 113 personnes secourues en Méditerranée lors de la première opération du bateau depuis son accostage en France en novembre.

Le navire a pris la direction du port de Ravenne, a précisé l’ONG, tout en déplorant les « quatre longs jours de navigation » nécessaires pour s’y rendre. Les migrants à bord ont été secourus dans la nuit de lundi à mardi dans les eaux internationales. Parmi eux se trouvent « 23 femmes, dont certaines sont enceintes, une trentaine de mineurs non accompagnés et trois bébés dont le plus jeune n’a que trois semaines », a indiqué SOS Méditerranée.

Dix jours après la fin de la Coupe du monde les amateurs de football vont pouvoir de nouveau revibrer. La Ligue 1 va en effet fêter son retour sur une période totalement insolite, avec une 16e journée programmée ce mercredi et jeudi, puis une 17e journée les 1er et 2 janvier. Entre difficultés à se plonger dans ce quasi Boxing Day à la française et boycott de certains matchs par des groupes, 20 Minutes a interrogé quatre supporteurs de différents clubs pour prendre le pouls quant aux risques d’indigestion de ballon rond.