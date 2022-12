Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le « blizzard du siècle » n’en finit plus de sévir et son bilan meurtrier est déjà lourd. La violente tempête hivernale frappant les Etats-Unis depuis plusieurs jours a en effet causé la mort d’au moins 49 personnes dans le pays, dont 27 dans un seul comté de l’Etat de New York. Surtout, « il est bien trop tôt pour dire que c’est terminé », a mis en garde la gouverneure de New York Kathy Hochul, précisant que jusqu’à 30 centimètres de neige devaient encore tomber.

Les talibans continuent de ne faire aucune concession aux femmes. La décision du pouvoir afghan d’interdire aux femmes de travailler dans des ONG a d’ailleurs mis en colère le Quai d’Orsay. La France a ainsi dénoncé lundi « l’obscurantisme » du pouvoir en place à Kaboul. « Cette nouvelle interdiction contre les femmes (…) manifeste, une fois encore (…) l’obscurantisme des talibans qui font le choix de l’exclusion systématique des femmes de la société afghane », a précisé le ministère des Affaires étrangères, jugeant « cet acharnement à leur encontre (…) intolérable ». Déjà six organisations étrangères ont suspendu dimanche et lundi leurs activités en Afghanistan.

Le bruit des armes recommence à se faire entendre dans les Balkans. L’armée serbe a indiqué avoir placé ses troupes en état d’alerte renforcée lundi soir, une situation qui souligne les tensions récentes au Kosovo voisin où ont eu lieu des tirs et des explosions et où des barrages routiers ont été érigés. Le président de Serbie, Aleksandar Vucic, a ordonné à son armée « d’être au plus haut niveau de préparation au combat, c’est-à-dire au niveau de l’utilisation de la force armée ». Le général Milan Mojsilovic, chef des armées serbes, a en outre été dépêché à la frontière avec le Kosovo. La Serbie ne reconnaît pas l’indépendance de son ancienne province méridionale, peuplée très majoritairement d’Albanais, qu’elle avait proclamée en 2008. Belgrade encourage ainsi les 120.000 Serbes au Kosovo à défier les autorités locales.