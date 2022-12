Bien sur, la météo n’est pas le climat et, en France, la neige à Noël n’est pas vraiment une tradition. Mais d’années en années, les températures sont de plus en plus clémentes le 25 décembre. A tel point que chaque année plusieurs communes battent leur record de chaleur en pareille période. Cette année, il fallait aller à Belcaire (Aude, 21,3 °C), Brive-la-Gaillarde (Corrèze, 20 °C), Charmes (Allier, 17,9 °C) ou au Grand-Bornand (Haute-Savoie, 12,2 °C) pour y avoir droit, si on en croit La chaîne Météo.

Globalement, les températures ont été printanières dans la moitié sud du pays. En plus de Brive, la barre des 20 °C a été dépassée dans sept autres stations météo du réseau principal, d’après Météo Ciel. Ce fut le cas à la pointe de Socoa, à Dax, à Mont-de-Marsan, Biarritz, Pau et Clermont-Ferrand. Le mercure a été jusqu’à 22,4 °C à Bagnères-de-Luchon, en Haute-Garonne, dans les Pyrénées. Pas des records pour décembre, mais des températures bien douces pour la période.

🔴🌡 Avec 11,3 °C de moyenne des températures recensées en France ce 25 décembre, soit 5,4 °C de plus que la normale, le jour de #Noël 2022 est le deuxième le plus chaud jamais enregistré (derrière le 25 décembre 1997, avec 11,73 °C). - @infoclimat #météo pic.twitter.com/DTuizvRtiP — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) December 26, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Résultat, en moyenne sur toute la France il a fait 11,3 °C degrés, soit 5 degrés de plus que la normale. D’après le journaliste du Parisien, Nicolas Berrod, il s’agit donc du deuxième 25 décembre le plus chaud depuis que les relevés météo existent, après le jour de Noël de 1997. Il avait fait ce jour-là un peu moins de 12 °C. Il s’agit, une nouvelle fois, d’un évènement extrême, comparé aux normales, d’après RTL. La radio a interrogé l’agroclimatologie Serge Zaka, qui note que « le nombre de matinées où la douceur est importante a été multiplié par cinq depuis 1945 », alors que « le nombre d’après-midi où le froid est important a été divisé par 6 depuis 1945 ».