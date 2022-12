Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’homme de 69 ans soupçonné d’avoir assassiné trois Kurdes et blessé trois autres personnes vendredi à Paris, qui a reconnu en garde à vue avoir voulu tuer des étrangers, doit être présenté lundi à un juge d’instruction en vue d’une éventuelle mise en examen. Le mobile raciste des faits se confirme : ce conducteur de train retraité de nationalité française a confié aux enquêteurs ressentir une « haine des étrangers devenue complètement pathologique » depuis le cambriolage de son domicile en 2016, a relaté la procureure de Paris Laure Beccuau.









Les médecins libéraux appelés à la grève malgré la triple épidémie

Les médecins libéraux sont de nouveau appelés à fermer leurs cabinets à partir de lundi et jusqu’au 2 janvier pour réclamer une hausse du tarif de consultation et une amélioration de leurs conditions d’exercice, un mouvement qui s’annonce toutefois moins suivi que celui de début décembre. L’appel des autorités à « l’union sacrée » des professionnels de santé, dans l’espoir de « soulager » des hôpitaux débordés par la « triple épidémie » de Covid-19, bronchiolite et grippe, n’a pas fait renoncer « Médecins pour demain ».

Une tempête fait au moins 32 morts et des dizaines de milliers d’Américains sans électricité

« Ce n’est pas le Noël qu’on voulait » : une tempête hivernale, charriant des vents glacés et balayant le centre et l’est des Etats-Unis depuis des jours, a fait plus d’une trentaine de morts et laissé des dizaines de milliers d’Américains sans courant le jour de Noël. Trente-deux décès ont été confirmés dans neuf Etats, dont 13 dans le comté d’Erie, situé dans l’Etat de New York et qui comprend la ville de Buffalo, où les amas de neige accumulée ont atteint jusqu’à trois mètres de haut par endroits. Certaines victimes ont été retrouvées dans des voitures et d’autres dans la rue au milieu de la neige. Depuis mercredi soir, les Etats-Unis sont frappés par cette tempête d’une rare intensité, dont les vents polaires ont provoqué d’importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands lacs.