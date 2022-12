Le personnel de cabine de Ryanair employé en Belgique sera en grève autour du Nouvel An pour réclamer le respect du droit du travail par la compagnie aérienne irlandaise, ont annoncé vendredi des syndicats. Les quelque 450 hôtesses et stewards du transporteur à bas coût sont appelés à cesser le travail les 30 et 31 décembre, le 1er janvier, ainsi que les 7 et 8 janvier, ont annoncé les syndicats chrétiens francophones CNE et flamand ACV Puls.

Le mouvement social devrait entraîner de nombreuses annulations de vols. Les 15 avions de Ryanair basés en Belgique ne voleront pas, a prévenu Didier Lebbe, secrétaire permanent du CNE, joint au téléphone par l’AFP. Il estime qu’environ la moitié du trafic belge de la compagnie sera supprimée, l’autre moitié étant assurée par des appareils basés à l’étranger. Le mouvement s’inscrit dans un long bras de fer entre les syndicats belges et la direction. Plusieurs mouvements ont déjà cloué des avions au sol cette année.

« On veut que Ryanair respecte la loi belge »

« On veut que Ryanair respecte la loi belge et arrête la politique agressive et exécrable vis-à-vis de son personnel », a résumé Lebbe qui demande également à l’Etat belge d’attaquer la compagnie en justice.

Les syndicats dénoncent notamment des pressions illégales exercées sur le personnel pour le pousser à accepter d’aller travailler ponctuellement sur d’autres bases à l’étranger, notamment à Dublin, où la compagnie est en manque d’effectifs.

Ils accusent aussi Ryanair de ne pas déclarer correctement ses salariés à la sécurité sociale et de verser des salaires parfois en dessous du minimum légal.