Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La direction de la SNCF a proposé ce jeudi soir des « mesures complémentaires » pour les contrôleurs afin d’éviter que leur grève, qui va perturber le week-end de Noël dès ce vendredi, ne se prolonge au Nouvel An. Près de la moitié des contrôleurs se sont déclarés en grève ce week-end, provoquant l’annulation d’un train sur trois vendredi, et de deux trains sur cinq samedi et dimanche, surtout des TGV. Certains axes seront plus touchés que d’autres comme l’axe Atlantique ou l’axe Nord, avec seulement un TGV sur deux. Les clients de la SNCF ont commencé à recevoir des courriels leur proposant un remboursement à 200 % en bons d’achat, qu’ils aient pu voyager ou non. Avec les annulations de certains voyageurs, quelques places étaient encore disponibles ce jeudi soir sur les principaux trajets.

Il sonne l’alarme. Le ministre de la Santé, François Braun, a évoqué jeudi soir une situation « critique au niveau du système de santé » en raison de la triple épidémie hivernale de Covid-19, de bronchiolite et de grippe, qui pèse sur des services d’urgences « saturés ». « Notre système de santé est particulièrement en tension en ce moment, avec les Samu qui ont une augmentation de 30 à 40 % du nombre d’appels », a relevé le ministre. François Braun rendait une visite nocturne au Samu de Paris, basé à l’hôpital Necker, avant de se rendre à l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 3 « Tout le monde se mobilise dans une espèce d’union sacrée qui est remarquable », a-t-il salué, en prédisant une situation « encore plus compliquée la semaine prochaine ». « Nous avons un cap extrêmement difficile à passer. »









Des milliers de vols retardés ou annulés à l’approche de Noël, des températures glaciales et de fortes chutes de neige : les premiers effets d’une tempête comme on n’en voit « qu’une fois par génération » se faisaient ressentir jeudi dans une grande partie des Etats-Unis. Des conditions très dangereuses pour se déplacer, avertissent les autorités. Or des millions d’Américains doivent déferler sur les routes et dans les aéroports pour les fêtes de fin d’année. Le front glacial aux Etats-Unis doit se renforcer d’ici vendredi et perdurer durant le week-end de Noël. Sa puissance a fait dire à l’agence du NWS à Buffalo, dans l’Etat de New York, qu’il s’agissait « d’une tempête ne survenant qu’une fois par génération ». Le Midwest et la région des Grands Lacs seront particulièrement touchés en fin de semaine, avec du blizzard. La température ressentie dans la région des grandes plaines devrait atteindre jusqu’à -55°C.