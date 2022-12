Vingt-cinq fruits et légumes pourraient être exemptés définitivement de l’interdiction des emballages plastiques. C’est ce que prévoit en tout cas un nouveau projet de décret qui a été soumis à consultation publique par le gouvernement le 15 décembre.

Cette consultation est ouverte aux commentaires des citoyens jusqu’au 12 janvier. Le projet de décret viendra remplacer un précédent décret, annulé par le Conseil d’Etat le 9 décembre. Paru en octobre 2021, il interdisait depuis le 1er janvier 2022 la commercialisation sous emballage plastique d’un certain nombre de fruits et légumes frais non transformés.

Un premier décret jugé illégal

Cet ancien décret fixait également des tolérances d’exemption jusqu’en juin 2026 pour certains aliments particulièrement fragiles comme les fruits rouges, les herbes aromatiques ou les champignons. Ce calendrier progressif et plusieurs dérogations ont été jugés illégaux par le Conseil d’Etat, saisi notamment par les industriels du plastique.

Selon les juges, l’Etat a outrepassé le mandat qui lui avait été fixé dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Pour la juridiction, l’exemption devait être définitive ou ne pas être. Pressé de revoir sa copie, le gouvernement avait assuré qu’un « nouvel arrêté, plus ferme encore » était en cours de rédaction.

Un répit jusqu’à 2023 pour les tomates

Dans le nouveau texte, la liste des fruits et légumes exemptés d’interdiction est effectivement plus courte qu’avant, passant de 43 à 25. Les exemptions sont cette fois définitives. Les framboises, fraises, endives, épinards, champignons, tous les fruits mûrs et autres graines germées figurent dans la nouvelle liste des fruits et légumes qui pourront être commercialisés sous plastique indéfiniment.









Concernant les 18 fruits et légumes passés de la dérogation à l’interdiction, une majorité se voient en fait accorder un délai, jusqu’au 31 décembre 2023, le temps d’écouler les stocks. Certains gagnent donc du temps, comme les tomates, le raisin et les abricots. D’autres en revanche devront se passer de plastique plus tôt que prévu (cerises, brocolis, salade).