Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Dans le soutien des Occidentaux à Kiev, la journée de mercredi a particulièrement été riche en symbole à Washington. Volodymyr Zelensky a en effet été reçu en héros dans la capitale américaine pour son premier voyage international depuis le début de l’offensive russe le 24 février. Un déplacement de quelques heures seulement, au cours duquel Joe Biden lui a promis une nouvelle aide financière et la fourniture du système de défense antiaérienne Patriot. Le président ukrainien s’est ensuite rendu devant le Congrès, pour y faire un discours. Il en a alors profité pour remettre à la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et à la vice-présidente Kamala Harris, présidente du Sénat, un drapeau ukrainien venant de Bakhmout et couvert de signatures de soldats. Cette ville de l’est de l’Ukraine est actuellement le point le plus chaud du front.





En attendant d’en savoir un peu plus pour le week-end, Air France a une bonne nouvelle pour ce jeudi. Il y aura bien ses avions dans le ciel. La compagnie aérienne assurera même « la totalité de son programme de vols » au premier jour d’un appel à la grève de deux syndicats d’hôtesses et stewards. Les syndicats UNAC et SNGAF ont en effet déposé un préavis de grève enjambant les fêtes de fin d’année, du 22 décembre au 2 janvier. Le programme de vols pour les jours suivants sera par contre connu 24 heures à l’avance, selon la compagnie.

L’histoire de l’Olympique lyonnais retiendra que le premier match de l’ère John Textor, qui a pris officiellement le contrôle du club lundi, se termine sur une note positive, à défaut d’une victoire. Le champion d’Europe en titre, Lyon, s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions féminine en faisant match nul contre la Juventus Turin (0-0), au Groupama stadium, lors de la 6e et dernière journée de la phase de poules. Ce résultat suffit au club pour terminer deuxième du groupe C, dominé par Arsenal. Avec cette qualification, l’OL a désormais jusqu’au mois de mars pour résoudre son problème actuel majeur : celui de l’efficacité.