Leur offre salariale est rehaussée, alors ils ont décidé d’annuler la grève. Une centaine d’employés de sécurité travaillant pour un prestataire d’Eurostar au Royaume-Uni renoncent à leur mouvement de contestation.

Si la grève des employés de sécurité n’aura finalement pas lieu, Eurostar a prévu d’importantes perturbations pendant les fêtes en raison d’une autre grève, des cheminots britannique cette fois, à l’appel du syndicat des transports RMT.

Pas d’Eurostar lundi 26 décembre

Si les employés d’Eurostar ne sont pas eux-mêmes en grève, le mouvement concerne le gestionnaire du réseau ferré britannique, obligeant à la fermeture de la ligne à grande vitesse outre-Manche le 26 décembre.

L’entreprise de transport transmanche a donc dû annuler tous ses trains ce jour-là et ces perturbations sont toujours d’actualité, a précisé une porte-parole d’Eurostar mercredi.

Le transporteur a aussi annulé ou modifié l’heure de départ d’un certain nombre de trains les 23 et 24 décembre. Dans un contexte d’inflation qui frôle 11 % dans le pays et rogne le pouvoir d’achat des Britanniques, les mouvements de grève se multiplient dans de nombreux secteurs, notamment dans les chemins de fer et le secteur de la santé.









Après les infirmières, les ambulanciers britanniques ont ainsi cessé le travail mercredi pour réclamer une hausse de leurs salaires.

Une grève des salariés de Network Rail, le gestionnaire public du réseau ferré, est prévue du 24 décembre au soir au 27 décembre au matin.

Dans un mouvement plus large, de nombreux cheminots de Network Rail mais également de plusieurs compagnies de train privées prévoient aussi des débrayages en janvier.