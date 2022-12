Un TGV « spécial enfants » pour le week-end de Noël. C’est l’annonce d’Alain Krakovitch, le directeur de TGV-Intercités, alors qu’une grève des contrôleurs SNCF va perturber la circulation des trains lors du week-end de Noël. Ce train affrété par la SNCF qui ira « du Nord au Sud » et « permettra à au moins 450 enfants de pouvoir rejoindre leur famille pour Noël », a indiqué sur BFMTV le dirigeant de l’entreprise de transport.

L’objectif de cette mesure exceptionnelle est de prendre en charge les enfants du service d’accompagnement SNCF Junior & Cie. Ceux qui devaient normalement voyager grâce ce service et sont touchés par la grève à Noël embarqueront dans ce train spécial. Et pour les autres enfants ? Le directeur a assuré « travailler ardemment » à la recherche de solutions, précisant contacter les familles concernées « en ce moment ».

Des billets remboursés à 200 %

Par ailleurs, Alain Krakovitch a confirmé la mesure de compensation exceptionnelle à destination des voyageurs dont les trains seront annulés ce week-end. Comme annoncé mercredi matin par Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs, les billets seront remboursés à 200 % aux voyageurs dont le train a été supprimé.









Les annulations concernent presque majoritairement les TGV. Vendredi, deux TGV sur trois devraient circuler sur les axes Atlantique et Méditerranée, un train sur deux sur l’axe Nord (la navette Paris-Lille sera quasiment normale) et trois TGV Est sur quatre. Deux TGV sur cinq seront annulés samedi et dimanche

Un TGV sur deux province-province circulera, selon un communiqué publié par la SNCF ce mardi. Trois Ouigo sur quatre devraient aussi pouvoir partir. Enfin la SNCF a fait savoir ce mercredi soir que chaque voyageur qui verra son train annulé recevra un bon d'achat de deux fois la valeur de son billet.