Cet hiver, il y a de l’orage dans l’air. Face aux annulations de trains suscitées par la grève des contrôleurs de la SNCF, les lecteurs qui ont répondu à notre appel à témoignages sont en colère. La suppression d’environ deux TGV sur cinq, vendredi, à la veille des fêtes de Noël, en laisse beaucoup sur le carreau, contraints de chambouler tous leurs plans. « Cette grève est proprement inadmissible ! », s’exclame par exemple Stéphane.

Les syndicats CGT-Cheminots et SUD-Rail ont posé un préavis de grève pour la fin de l’année, sans toutefois appeler explicitement à faire grève. La mobilisation provient surtout du collectif des contrôleurs, qui réclame une meilleure prise en compte des spécificités de leur métier. Environ 200.000 personnes pourraient ne pas être en mesure de voyager, sur les 800.000 prévues.

Les voyageurs ne comprennent pas les grévistes

Dans cette période de fêtes de fin d’année, déjà tendue dans les transports, l’annulation d’un train sonne comme une grosse galère. « Le 21 décembre, soit deux jours avant notre départ, on reçoit un message qui nous dit que notre train est supprimé, raconte Jean. On nous propose d’échanger, mais aucun train n’est disponible avant le 27. » Même constat pour François : « Aucune possibilité d’échange, puisque tous les trains sont complets pour le 25. »









Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, a annoncé un remboursement des trains supprimés à 200 %, ce mercredi matin, sur France Info. Pourtant, bénéficier de ce remboursement ne semble pas évident. « On a pris le remboursement, mais même là on est perdant car le trajet retour n’est pas remboursé à 200 % », reprend Jean. « Impossible de me faire rembourser en ligne, car le site me dit que je ne peux pas annuler le train supprimé sans annuler aussi le retour, ajoute Flavien. J’ai passé l’après-midi d’hier à appeler le 3635 sans pouvoir avoir un interlocuteur. Ce matin à l’agence SNCF Gare de Lyon, une queue interminable. »

« Tout a été chamboulé à cause de la grève »

Pour quand même assurer le déplacement, nos lecteurs se sont tournés vers d’autres transports collectifs. « Pour les fêtes, j’ai prévu de faire le trajet en bus, au moins le trajet sera assuré », espère Annabelle. D’autres privilégient les trajets en voiture individuelle, malgré les inconvénients. « Je dois donc me rabattre sur un trajet Roissy-Nantes en voiture, cinq heures de route, avec les dangers et la fatigue inhérents à la conduite », estime François. Elisabeth avait opté pour le covoiturage : « Nous avons l’habitude de subir les grèves, donc nous nous sommes tout de suite connectés sur Blablacar pour une solution de remplacement. » Pour François, c’est peut-être la solution à privilégier pour un trajet moins fatigant et pour qu’il puisse plus vite se lancer dans des chants de Noël a cappella, en chœur ou en canon.

Dans tous les cas, nos lecteurs ont dû adapter leurs plans pour les fêtes. « J’ai également dû décaler la fête de fin d’année avec la belle famille, et le traiteur aussi, poursuit François. Pour une personne qui travaille toute l’année sur Paris, et qui voit rarement sa famille, ce moment était important. Tout a été chamboulé à cause de la grève. » Comme lui, de nombreuses personnes regrettent de ne pas pouvoir se voir en famille. « Nous sommes dégoûtés, les Noëls avec les jeunes enfants sont précieux pour nous et les grands-parents, raconte Carine. La SNCF a vraiment gâché la fête, et ce n’est pas l’argent qui remplira la tête de mes enfants de souvenirs en famille. » Certains se sont résolus à reporter leurs réunions de famille à Pâques. En attendant, espérons que la magie de Noël permette à nos lecteurs de se réconcilier avec le train.