Elles peuvent être rouges, marrons, jaunes, bleues, parfois vertes et même blanches. Les poutres de bois colorées qui ornent les façades du centre historique de Rennes font depuis longtemps partie de la carte postale de la capitale bretonne. Ravagées en grande partie par l’immense incendie de 1720, ces bâtisses, datant pour la plupart du Moyen Age gardent une place particulière dans le cœur des Rennais, comme dans celui des habitants de Vannes, de Dinan ou de Quimper, qui jouissent du même patrimoine.

Souffrant de leur grand âge, ces façades à pan de bois font l’objet d’un suivi particulier à Rennes, où un troisième grand plan de sauvegarde vient d’être adopté. Largement subventionnées, mais payées par les propriétaires, ces rénovations soignées suscitent parfois des interrogations. La principale : pourquoi faire disparaître les pans de bois ? 20 Minutes a posé la question à une spécialiste de cette rénovation.





Ces immeubles de la rue Pont-aux-Foulons, à Rennes, ont été enduit à la chaux, faisant disparaître leurs pans de bois. - C. Allain/20 Minutes

Dans un tweet illustré de deux photos, un internaute s’émeut de constater que Rennes cache ses pans de bois sous de l’enduit. « Ça dénature complètement ces maisons, qui perdent tout leur intérêt. Et ça gâche tout le charme du centre ancien. On les raserait pour faire du neuf, ça reviendrait au même », critique-t-il. Ce choix ne doit pourtant rien au hasard. « Il y a beaucoup de pans de bois qu’on ne devrait pas voir, qui ne sont pas décoratifs, mais structurels. Ceux-là, nous les recouvrons d’enduit pour les protéger, comme le demande l’architecte des bâtiments de France », assure Mélanie Barchino, qui pilote le chantier centre ancien pour la société publique Territoires.

Les pans de bois décoratifs sont peu nombreux

Quand ils ne sont pas décoratifs, les pans de bois servent à tenir le bâtiment debout et constituent sa structure. Ils ne doivent pas être laissés à l’air libre, sous peine d’être rongés par la pluie (ça arrive en Bretagne, disent certains), le vent et le soleil. Abîmés, ils fragilisent toute la structure de l’immeuble… Et de ses voisins. « Les pans de bois décoratifs sont finalement assez peu nombreux. Nous les conservons tous », relève Mélanie Barchino. Avec la poursuite du plan de rénovation sur dix ans, faut-il s’attendre à en voir de moins en moins ? « Oui, c’est probable. Le recensement se poursuit au cas par cas », répond la spécialiste. Les pans de bois ont notamment disparu de l’angle de l’îlot Saint-Michel, victime d’un incendie en 2010. Lors de la rénovation de l’immeuble à l’angle de la rue de la Soif, les poutres ont été recouvertes, laissant penser à un parti pris des architectes d’effacer ce patrimoine. La raison était ailleurs.









Pour enduire les façades et protéger les poutres, les artisans utilisent aujourd’hui des enduits à la chaux, capables de laisser respirer la structure. Un choix payant qui n’a pas toujours été fait par le passé. « On a parfois des enduits en ciment qui ont fragilisé les bâtiments », étouffant les matériaux intérieurs. Peu esthétiques, ceux-là sont progressivement cassés pour être entièrement renouvelés et revêtir une couverture de chaux. Ce matériau minéral a en plus l’avantage d’offrir de bonnes capacités thermiques. Plébiscité en complément du chanvre pour une bonne isolation, son grain fin sera de plus en plus visible dans le centre historique de Rennes. Vous saurez maintenant pourquoi.