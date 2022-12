Week-end galère à prévoir. Deux préavis de grève courant du 23 au 26 décembre puis du 30 décembre au 2 janvier 2023 ont été déposés début décembre par CGT et SUD-Rail, deux des quatre syndicats représentatifs de la SNCF. Mais ces deux organisations n’ont pourtant pas appelé à la grève. Le mouvement social qui perturbe cette semaine de fêtes est initié par le Collectif ASCT (Agent du service commercial trains), organisation non syndicale qui regroupe près de 3.500 des 10.000 contrôleurs de la SNCF.

Ces contrôleurs, qui avaient déjà fait grève le premier week-end de décembre (60 % TGV et Intercités annulés), réclament à leur direction une meilleure rémunération et une amélioration des conditions de travail. Les négociations n’ont pas permis d’aboutir pour l’heure à un accord entre ce collectif et l’entreprise de transport. Sans chef de bord en nombre suffisant, de nombreux TGV sont déjà supprimés ce mercredi. 20 Minutes fait le point sur ce mouvement social alors qu'environ 200.000 des 800.000 voyageurs attendus ce week-end ne devraient pas pouvoir monter à bord d’un train.

Combien de trains vont circuler ce week-end ?

Seulement deux trains sur trois rouleront en ce premier week-end des vacances, qui est aussi celui de Noël. Les annulations concernent presque majoritairement les TGV. Vendredi, deux TGV sur trois devraient circuler sur les axes Atlantique et Méditerranée, un train sur deux sur l’axe Nord (la navette Paris-Lille sera quasiment normale) et trois TGV Est sur quatre. Un TGV sur deux province-province circulera, selon un communiqué publié par la SNCF ce mardi. Trois Ouigo sur quatre devraient aussi pouvoir partir.

ℹ️ Mouvement social : la circulation des trains sera perturbée du jeudi 22 décembre 20h au lundi 26 décembre 8h sur certaines lignes opérées par SNCF Voyageurs. En moyenne, 2 TGV sur 3 circuleront vendredi 23. La situation devrait être similaire samedi 24 et dimanche 25. — SNCF (@SNCF) December 20, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Samedi et dimanche, il y aura sans doute un peu plus d’annulations que vendredi, a averti la SNCF, sans encore avoir confirmé les chiffres. Sur le site Internet de l’entreprise, les taux d’annulation du week-end sont beaucoup plus élevés que vendredi.

La moitié des 20 TGV Paris-Rennes sont affichés supprimés samedi, tandis que 13 des 22 TGV Paris-Bordeaux ne partiront pas dimanche 25 décembre. Le réseau Intercités globalement épargné par ce mouvement social.

A noter que le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, a affirmé ce mercredi sur BFM TV que tous les enfants qui devaient être pris en charge par le service Junior & Cie de la SNCF pourraient être transportés. Au total, un train spécial circulant du nord vers le sud transportera « au moins 450 enfants » dans leur famille pour le week-end de Noël.

Comment les voyageurs seront-ils informés des annulations ?

La SNCF a commencé, mardi matin, à envoyer SMS et e-mails concernant le maintien ou non des trains aux voyageurs « disposant d’une réservation et ayant laissé leurs coordonnées ». Des échanges sans frais sont proposés aux clients dans toutes les rames « où il reste de la place ». Problème : la plupart des trains maintenus affichent déjà complet plusieurs jours avant le départ même si la SCNF, qui conseille aux voyageurs qui en ont la possibilité d'avancer leur départ, assure que 120.000 billets sont encore disponibles ce mercredi et, demain, jeudi.

Pour rappel, un salarié doit s’annoncer gréviste au moins quarante-huit heures avant le début d’un éventuel mouvement, ce qui laisse en principe le temps à la SNCF de prévenir les voyageurs en amont, afin que ces derniers puissent échanger leurs billets, se faire rembourser, ou se mettre en quête d’une solution alternative (covoiturage, bus, avion, etc.). « Nous vous invitons à consulter la circulation des trains la veille de votre voyage à partir de 17 heures sur sncf.com ou vos canaux habituels », précise tout de même l’entreprise sur son site.

Sous quelle forme s’effectue le « remboursement à 200 % » promis par la SNCF ?

Ce mercredi matin, au micro de Franceinfo, le PDG de la SNCF Christophe Fanichet a annoncé un remboursement du prix du billet à hauteur de 200 % pour les voyageurs touchés par la grève, tout en présentant « les excuses de l’entreprise ». « Les clients ont toujours le choix entre l'échange et le remboursement. Soit il y a un échange sans frais et sans surcoût, soit ils demandent le remboursement de leur billet, qui sera remboursé à 200% », a ainsi détaillé ce matin Christophe Fanichet.

🗣 Grève à la SNCF ➡️ "J’ai décidé des mesures de remboursement exceptionnel. On va rembourser à 200%. C’est Noël, cette grève est inacceptable. Ce geste, on le devait”, annonce Christophe Fanichet sur franceinfo. La grève “va coûter plusieurs dizaines de millions d’euros.” pic.twitter.com/2HPRcckvo9 — franceinfo (@franceinfo) December 21, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



En pratique, les clients ne seront pas remboursés du double du prix du billet sous forme d’argent. La compensation s’opère en deux parties, comme le relève Le Parisien : un remboursement en argent de l’intégralité du billet initial, puis un bon d’achat à « hauteur de 100 % du prix du billet », valable pour une durée d’un an. Cette mesure concerne aussi les personnes qui décideraient de ne pas échanger leur billet supprimé pour un autre train disponible sur le même trajet, à un autre horaire.

« En plus du remboursement intégral de votre billet annulé, vous recevrez également un bon d'achat à hauteur de 100% du prix du billet », a effectivement répondu la SNCF sur Twitter ce mercredi à un internaute qui demandait une précision.

Pour les voyageurs ayant demandé leur remboursement avant cette annonce, pas de panique : le dédommagement est rétroactif. En cas de réservation d’un aller-retour, si l’un des deux trains est annulé, il faudra attendre « que le retour soit effectué » avant de pouvoir faire la demande de remboursement. Autre précision, importante : pour bénéficier du remboursement, « les clients doivent en faire la demande avant le départ du train », précise l’entreprise sur Twitter.

Enfin, contactée par franceinfo, la SNCF a précisé cet après-midi que l'échange de billets est « gratuit et sans surcoût », ce qui signifie qu'il n'y a pas de différentiel à payer « sur le même trajet ». La marche à suivre est détaillée, ici, sur le site de la SNCF... qui indique que concernant les billets papier, il est préférable de se rendre en gare ou d'appeler le 36 35.

Le mouvement de contestation pourrait se poursuivre le week-end du Nouvel An.