Un moment attendu par les lycéens de terminale. Ce mardi s’est ouverte la phase d’informations de Parcoursup. Elle permettra aux élèves de découvrir les établissements et les formations présents sur la plateforme. Mais aussi de connaître les dates des portes ouvertes, le programme des formations, les compétences attendues, les débouchés, les critères d’examen du dossier, les frais de scolarité…

A cette occasion, 20 Minutes a organisé mardi un Instalive sur le sujet avec le « monsieur Parcoursup » du ministère de l’Enseignement supérieur, Jérôme Teillard. Voilà quelques-unes de ses réponses. Les autres sont dans notre vidéo, diffusée sur Instagram.





Est-ce que je peux s’inscrire dès à présent sur Parcoursup ?

Les inscriptions ne seront possibles qu’à compter du 18 janvier. Pour ce faire, il faudra une adresse mail, un numéro de téléphone portable et l’INE (identifiant national élève). En attendant, l’élève peut déjà consulter les fiches de formation pour poser éventuellement des questions à son prof principal.

Combien pourrais-je formuler de vœux et de sous-vœux ?

On a droit à 10 vœux et à 20 sous-vœux. « Pour les licences à l’université, il n’y a généralement pas de sous-vœux. Exemple : si vous demandez une licence d’histoire dans trois universités, ça vous fait trois vœux », explique Jérôme Teillard. Pour les BTS, les BUT, classe prépa, c’est possible. Exemple : on fait un vœu pour le BTS informatique et trois sous-vœux correspondant à trois lycées différents qui proposent cette formation.

Est-ce que Parcoursup est accessible aux élèves étrangers ?

Ceux qui passent un bac français à l’étranger, peuvent postuler à une formation du supérieur sur Parcoursup. Idem pour ceux qui sont issus d’un pays de l’Union européenne. Pour ceux qui ne sont pas européens ou ne passent pas un bac français, s’ils veulent aller à l’université, ils doivent faire une demande d’admission préalable, gérée par Campus France. Pour ceux qui veulent une autre formation (BTS, IFSI, écoles…), ils vont devoir passer par Parcoursup.

Je n’ai pas pris la spécialité maths au lycée, est-ce rédhibitoire pour demander certaines formations du supérieur ?

Certaines formations scientifiques ne sont pas accessibles sans la spécialité maths, par exemple : une licence de mathématiques. Mais il existe des formations pour lesquelles ce n’est pas indispensable. Jérôme Teillard indique que le ministère de l’Enseignement supérieur a passé des consignes aux formations pour leur demander de ne pas conditionner l’accès à certains cursus aux élèves n’ayant pas choisi telle ou telle doublette en terminale.

Que doit contenir une lettre de motivation ?

Cette lettre de motivation en 1.500 caractères maximum, est obligatoire. Il faut dire très concrètement pourquoi on tient absolument à intégrer cette formation et que l’on a bien compris ses exigences. C’est un élément qui comptera dans l’analyse des dossiers des candidats, indique Jérôme Teillard.

Comment se passe Parcoursup pour les étudiants en réorientation ?

L’an dernier, 186.000 étudiants ont fait une demande de réorientation sur la plateforme. Ils reçoivent un peu moins de propositions que les primo-bacheliers, « mais chaque année nous progressons sur la part des étudiants en réorientation recevant une proposition sur Parcoursup », certifie Jérôme Teillard.

Si l’on vise une formation en apprentissage, est-on privilégié si on a déjà son employeur pour obtenir une place ?

Si vous avez trouvé votre employeur, « vous trouverez facilement une formation pour vous accueillir », estime Jérôme Teillard.

Les résultats des épreuves de spécialité de mars seront-ils pris en compte ?

Oui et c’est d’ailleurs la première année qu’elles le seront, car le Covid l’avait empêché l’an dernier. Ce sont des épreuves nationales qui seront corrigées par des enseignants extérieurs au lycée. Ce qui objective les résultats des élèves.

Quelles sont les dates des différentes étapes de Parcoursup ?

Il y a trois phases. Celle d’informations. A partir du 18 janvier jusqu’au 9 mars, on formule des vœux. On complétera son dossier et on finalisera les vœux du 10 mars jusqu’au 6 avril. A partir du 1er juin, vous recevrez des propositions jusqu’au 13 juillet.

Où puis-je me renseigner sur les dates des journées portes ouvertes ?

Dans chaque fiche de formation, on peut les retrouver. C’est intéressant de se rendre à ces journées d’informations pour rencontrer des responsables de formations et des étudiants.

Dans quels lieux puis-je demander conseil pour mes choix d’orientation ?

Dans chaque lycée, les professeurs principaux vont organiser des temps d’échange avec les élèves dès le mois de janvier. Vous pouvez aller aussi dans un CIO, si vous voulez mûrir votre projet. Des services numériques gratuits d’aide à l’orientation sont aussi indiqués sur Parcoursup.