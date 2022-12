Dans une nouvelle vidéo postée par l’association L214, on peut voir des canes malades, parfois agonisantes, certaines sont laissées mortes à même le sol, dans des conditions d’hygiène déplorables. Selon les militants de la cause animale, ces images ont été tournées dans une salle de gavage située à Lacapelle-Marival, dans le Lot, dont la production est destinée à être commercialisée par le groupement La Quercynoise. Il fournit notamment les marques Maistres Occitans, Clos Saint Sozy et Maison Occitane, énumère dans la vidéo Alexandra Rosenfeld, ex-miss France engagée sur les questions de maltraitance animale.





À la veille des fêtes, @L214 montre l’enfer subi par les canes gavées de force, 2 fois par jour, dans une salle de gavage du Lot. Une pratique contraire à la charte de la filière #FoieGras & d’autant + cruelle pour les canes, plus fragiles et nerveuses. https://t.co/IkREMJGjX8 — Fondation 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) December 21, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Cette nouvelle vidéo vise à dénoncer les conditions d’élevage et de gavage, notamment des cannes qui sont désormais exploitées pour faire du foie gras en raison des abattages massifs de canards lors des épisodes de grippe aviaire qui ont touché la France.

« Pourtant très hostile au gavage des canes, la filière foie gras change cette année son fusil d’épaule en gavant les femelles à la suite de la pénurie de canetons due à la grippe aviaire. La charte du foie gras français stipule pourtant que "seuls les foies gras obtenus à partir de mâles peuvent être commercialisés ". De plus, le gavage est source de blessures et souffrances supplémentaires pour les canes, plus nerveuses et plus sujettes aux maladies cardiaques que les mâles », indique L214 dans un communiqué, annonçant qu’une plainte allait être déposée auprès du procureur de la République de Cahors.

Interrogé par France 3 Occitanie, Pierre-Olivier Prévot, le directeur général de la Capel, la coopérative d’éleveurs propriétaire de La Quercynoise, a indiqué que la structure faisait l’objet de contrôles et d’un suivi par des vétérinaires. « Quelles que soient les conditions, quelle que soit la conjoncture, nous avons les mêmes règles et il n’y a aucune raison que cela se passe comme ça », a-t-il assuré, indiquant qu’il n’avait pu déterminer où, quand et dans quelles conditions ces vidéos avaient été tournées. Et qu’elles ne « reflètent pas la réalité de l’élevage palmipède français ».