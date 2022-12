« Il n’y a pas, en tout cas pas dans des quantités très importantes, de drogue qui circule entre le Sénégal et la France ». Mardi, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, en visite ministérielle à Dakar, après des entretiens avec son homologue sénégalais, a voulu couper court à la « rumeur » sur un intense « trafic constitué » de drogue entre les deux pays. Le ministre de l’Intérieur sénégalais Antoine Félix Abdoulaye Diome a parlé pour sa part de question « vraiment marginale » et s’est élevé contre les « clichés » véhiculés sur la part prise par ses compatriotes au trafic de drogue, en particulier de crack à Paris.

« Mais nous devons davantage discuter sur les quelques personnes - il ne s’agit vraiment que de quelques personnes - qui participent à des trafics, notamment à Paris », a déclaré le ministre français tout en affirmant que Paris et Dakar avaient déjà « une excellente coopération » sur le sujet.

Dix euros la dose de crack

Le trafic et la consommation de crack à Paris sont un dossier fortement médiatisé en France. Gérald Darmanin a demandé en juillet que le crack, un dérivé fumable et très addictif de la cocaïne baptisé « drogue du pauvre » en raison de son coût (10 euros la dose) - soit éradiqué de Paris « d’ici un an ».









L’implication de Sénégalais a été rapportée dans différents médias. L’éditorialiste français Eric Zemmour, candidat à la présidentielle de 2022, avait déclaré en mai 2021 que « tous les trafiquants de crack (étaient) Sénégalais » à Paris.

« Il se peut qu’il y ait des Sénégalais vivant en France qui sont poursuivis pour certaines infractions comme il se peut qu’il y ait des Français vivants au Sénégal poursuivis pour des infractions de cette nature », a réagi Antoine Félix Abdoulaye Diome. « Il y a souvent des clichés qu’il faut casser », a conclu ce dernier.