Au 1er janvier 2023, le pouvoir d’achat des Français va encore baisser, avec une inflation qui devrait grimper à 7 % en début d’année, selon l’Insee. Le coût de l’énergie pèsera aussi plus lourd dans le budget des ménages avec l’augmentation automatique de 15 % du prix du gaz en janvier, et celui de l’électricité, de la même manière, en février.

Côté transports, le prix du gazole est reparti à la hausse, et, à Paris, le pass Navigo sera désormais à 84,10 euros. Pour les parents, le prix de la cantine scolaire augmentera aussi dans de nombreuses communes.

Dans ce contexte de crise et de morosité, « 20 Minutes » lance une série vidéo pour vous interroger sur la gestion de votre budget.