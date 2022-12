Les jouets par milliers, c’est fini ! La chanson Petit papa Noël de Tino Rossi n’avait pas prévu ce cadeau original et symbolique issu d’une tradition chinoise : la couverture aux 100 vœux (bai jia bei). L’idée est simple : confectionner une couverture patchwork à partir de morceaux de tissus offerts par la famille ou les amis et pour lesquels chacun a formulé un vœu de protection.

Une ancienne prof de français a entrepris, il y a sept ans, de développer ce projet, avant d’installer un atelier de fabrication à Crépy-en-Valois, dans l’Oise, en 2019. Et depuis, ça marche. On peut même dire, ça coud. Des carrés de tissus de toutes les tailles sont assemblés pour former des couvertures uniques et collaboratives, accompagnées d’un livret de vœux personnalisé.

« Un prétexte pour dire à quelqu’un combien on l’aime »

« J’ai découvert cette tradition par hasard sur Internet, au début des réseaux sociaux », raconte Marion Aveline, la fondatrice de la marque Les 100 Vœux. La jeune femme de 37 ans, originaire de Crépy-en-Valois, utilise alors le concept pour célébrer la naissance de sa nièce. « Quand j’ai vu l’émotion que procurait ce cadeau, je me suis dit qu’il y avait un sillon à creuser, avoue-t-elle. Ces couvertures sont en fait un prétexte pour dire à quelqu’un combien on l’aime. »





Iluustration d'une couverture fabriquée à Crépy-en-Valois, dans l'Oise. - Harmonie Photography / Les 100 Vœux

Depuis, trois couturières travaillent régulièrement au sein de l’atelier « avec la qualité de l’artisanat français », précise Marion Aveline. Environ 600 pièces de tissu sont référencées. A chacun de faire son choix en ligne selon le principe d’une cagnotte commune (voir encadré). En général, ce sont des couvertures d’une dizaine de pièces qui sont fabriquées, mais pas que. « Notre record reste une couverture composée de 234 pièces de tissu. Elle mesurait 4,50 m sur 2,50 m », se souvient Marion Aveline.

Et si Noël est une occasion particulière pour offrir ce genre de cadeau, « la période mai-juin est aussi propice à une augmentation de la production avec les célébrations comme les baptêmes ou les mariages », souligne la responsable du site Les 100 Vœux. Une des options les plus prisées reste néanmoins la naissance d’un enfant. Surtout lorsqu’on ne sait pas quoi offrir.