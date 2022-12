Elles ne s’attendaient pas à un tel écho. Enregistrée à Marseille, leur vidéo de soutien aux femmes iraniennes est devenue virale en Iran. « Elle a été très partagée via Instagram et d’autres réseaux sociaux, il y a plusieurs dizaines de milliers de vues », sourit Lise Massal, qui a créé il y a trois ans le chœur de femmes Tutte Quante. Elle ne compte plus les messages de remerciements envoyés en retour, dont celui de l’auteur des paroles du chant Debout pour les femmes, la vie, la liberté !, qu’elles ont décidé de reprendre.





MAGNIFIQUE. En écho aux étudiants de l'université Sharif de Téhéran qui avaient entonné il y a un mois « Bar Pa Khiz (Debout) ! », un hymne révolutionnaire chilien, la chorale féminine TUTTE QUANTE de Marseille, dirigée par Lise Massal, interprète à son tour ce chant en persan⬇️. https://t.co/RikCpBPT4T pic.twitter.com/wbvziNaswk — Armin Arefi (@arminarefi) December 17, 2022



Héloïse Pierre, l’une des chanteuses de la chorale, l’a découvert via le journaliste du Point, Armin Arefi, qu’elle suit sur Twitter. Des étudiants de l’université Sharif de Téhéran y entonnent, au 53e jour de contestation anti-régime, ce chant en langue persane sur un air révolutionnaire chilien. « Je suis beaucoup ce qui se passe en Iran, le fait que tout le monde chante, pas seulement les étudiantes, m’a beaucoup touchée dans cette vidéo », raconte la jeune femme de 30 ans. Elle en parle à sa cheffe de chœur, et très vite le projet naît de le reprendre et d’enregistrer un message de soutien.

« On pense à vous, on est avec vous »

« Les choses se sont faites très rapidement, poursuit Lise Massal. Le chant traditionnel populaire, c’est de la forme brute, pas élitiste et assez simple dans le fond. Ce chant a quelque chose de très viscéral qui touche au cœur. » Pour s’approprier les paroles en persan, elle a fait appel à des amis iraniens. « J’ai créé des arrangements et des voix, puis nous avons répété quelques séances et enregistré la vidéo. » Celle-ci est relayée par le journaliste Armin Arefi.









« Notre message était de dire, on pense à vous, on est avec vous, explique Isabelle, qui fait aussi partie de la chorale. C’est très touchant de voir l’ampleur que cela a pris. » Le chant rejoint ainsi le répertoire de ce chœur d’une cinquantaine de femmes, qui se réunit tous les vendredis soir à Marseille. Aux côtés d’autres chants « portés par des femmes et qui racontent des luttes de femmes », explique Lise Massal. Le chœur se produit régulièrement. Le 14 janvier prochain, il sera en concert chez Coco Velten, l’occasion d’entendre de vive voix scander ce beau Debout pour les femmes, la vie, la liberté !.