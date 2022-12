Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Même sans troisième étoile, la France a su fêter lundi soir les Bleus. Héros malheureux de la finale du Mondial, les joueurs de l’équipe de France ont été acclamés par 50.000 supporteurs place de la Concorde à Paris à leur retour du Qatar. Les joueurs sont apparus vers 21h30 au balcon de l’hôtel Crillon sous les vivats des fans, qui agitaient des drapeaux tricolores en scandant des « Merci les Bleus ! » et en chantant la Marseillaise ou la chanson de Gala Freed from desire. Présente sur place, notre journaliste Laure Gamaury vous livre son reportage. Et de l’autre cote du globe, l’avion transportant les champions du monde argentins a atterri ce mardi à Buenos Aires. Ils effectueront vers la mi-journée une grande boucle au centre-ville, célébrés par une foule immense en haut d’un bus à Impériale, mardi ayant été décrété jour férié par le gouvernement.

L’étau judiciaire va-t-il se refermer sur Donald Trump ? La commission d’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021 semble vouloir que cela soit le cas. Elle vient en effet de recommander à l’unanimité des poursuites pénales contre l’ancien président, dont une pour appel à l’insurrection. La commission a également recommandé que le prédécesseur de Joe Biden soit poursuivi en justice pour entrave à une procédure officielle (de certification des résultats d’un scrutin présidentiel), de complot à l’encontre de l’Etat américain et de fausses déclarations.

La justice vient une nouvelle fois de confirmer les violences contre les femmes exercées par Harvey Weinstein. L’ex-producteur déchu de Hollywood, âgé de 70 ans, a été déclaré coupable lundi d’un viol et de deux agressions sexuelles au terme de son procès à Los Angeles, soit presque la moitié des chefs d’accusation pour lesquels il était poursuivi par quatre femmes. L’ancien « roi » du cinéma, qui a produit de grands succès primés comme Pulp Fiction ou The Artist, avait déjà été condamné à New York en 2020 à 23 ans de prison pour des faits similaires.