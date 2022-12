Durant quarante ans, Marie-Christine Anglade, auxiliaire de puériculture, a travaillé à la crèche de l’hôpital Purpan, une structure qui accueille les enfants des agents du CHU de Toulouse. Jusqu’à ce qu’elle tombe malade en 2018 et qu’on lui diagnostique un adénocarcinome pulmonaire. Après trois ans de lutte contre ce cancer du poumon, elle est décédée en novembre 2021, quelques jours avant de fêter ses 63 ans.

Durant les derniers mois de sa vie, elle s’est battue pour faire reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle, en lien avec son exposition passive à l’amiante au sein du service où elle travaillait. Une démarche en passe d’aboutir.

Pas de protection pendant les travaux

Si elle n’était pas en contact direct avec cette substance à l’origine de maladies graves, comme le sont par exemple les ouvriers du bâtiment, l’auxiliaire de puériculture travaillait dans un bâtiment qui en contenait. A l’instar de nombreux autres locaux construits avant 1997 sur les différents sites de l’hôpital. « Mon épouse était essentiellement à la biberonnerie, là où ils ont décelé la présence de beaucoup d’amiante. Pendant de nombreuses années, on ne savait pas qu’il y en avait. Et comme dans tout service, il y avait des travaux réalisés, des prises installées, des trous faits dans les dalles et le plafond. Nous avons recueilli des témoignages de salariés qui nous ont dit que des fois, ces travaux étaient suspendus, laissés tels quels, puis reprenaient. Et pendant ce temps-là, ce n’était pas protégé et les agents n’avaient pas de protection individuelle. Il y a eu aussi les travaux de démolition de l’école d’infirmière juste à côté, où il y avait aussi de l’amiante », raconte Pascal Anglade, le mari de Marie-Christine. Après sa disparition, il a donc décidé de poursuivre les démarches engagées par sa femme, soutenu par la CGT, majoritaire au CHU.









Il s’est appuyé sur des certificats médicaux, notamment de la pneumologue de sa femme ou d’un médecin du service des maladies professionnelles et environnementales, indiquant qu’on ne pouvait pas éliminer l’exposition passive aux poussières d’amiante comme cause de sa maladie.

Pour que le dossier avance, le conseil médical départemental a été saisi. Cette instance indépendante est consultée lorsqu’il s’agit de prendre des décisions sur les congés longue maladie ou encore les invalidités des agents. Mais aussi sur les maladies professionnelles. Dans ce cadre-là, un médecin expert a été mandaté pour analyser le dossier sur pièces et se prononcer sur deux points : est-ce que l’état antérieur était la cause directe et exclusive du décès ? Ou est-ce que la pathologie dont elle souffrait était à prendre en charge au titre de maladie professionnelle ?

Pour un expert, l’amiante est la cause « exclusive »

Les conclusions de ce pneumo-phtisiologue sont sans appel. Il indique dans un premier temps que l’état de santé antérieur de la patiente n’est pas responsable de son décès. Car si Marie-Christine Anglade ne fumait plus depuis plusieurs années, elle l’avait fait durant quelque temps et cela devait être pris en compte.

Mais pour l’expert, c’est bien l’amiante qui est en cause. Selon lui, « la pathologie dont soufre Madame Anglade relève du tableau 30 bis du régime général », celui qui impute les cancers bronchopulmonaires à l’inhalation de poussières d’amiante. Il indique même qu’elle « est la cause exclusive » de son décès et que sa pathologie est « à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle ».

Des conclusions examinées la semaine dernière par le conseil médical départemental, en présence de Pascal Anglade. « Le conseil a validé les conclusions de l’expert, ses membres ont validé un taux d’invalidité à 99 % », relève le mari de Marie-Christine pour qui « l’honneur de [son] épouse est rétabli ».

Un avis dont le CHU de Toulouse n’a pas encore été destinataire. « Si les avis de l’expert et du conseil convergent, le CHU reconnaîtra la maladie professionnelle, l’institution ayant la volonté de gérer cette situation dans un contexte apaisé, d’accompagnement et d’écoute », a réagi la direction de l’hôpital auprès de 20 Minutes. Et de préciser que « le conjoint a été reçu et accompagné par la direction des ressources humaines et le sera à nouveau dans les prochains jours ».

« Je veux que le dossier de ma femme fasse jurisprudence »

Pour ce dernier, le cas de Marie-Christine doit désormais servir au plus grand nombre. « Je ne veux pas de dommages et intérêts, je veux que le dossier de ma femme fasse jurisprudence, que cela puisse être utilisé à l’hôpital comme ailleurs. Quand on sait qu’à un endroit il y a eu de l’amiante, on a la preuve que c’est dangereux et que ça peut aller jusqu’à la mort. Jusqu’à présent on disait quand il y a de l’amiante, faites-vous dépister. Souvent on mettait en cause la cigarette et pour ceux qui ne fumaient pas, on disait "on ne sait pas". La difficulté avec l’amiante, c’est que cela peut avoir un impact plusieurs décennies après », déplore-t-il.

Un sujet sur lequel la CGT va continuer à se mobiliser au cours des prochaines années, comme elle l’a déjà fait par le passé à travers le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En 2017, cette instance avait commandé un rapport sur cette problématique. « Les experts ont fait un rapport de 200 pages sur tous les risques et les manquements de l’hôpital sur la prévention de l’exposition à l’amiante. Ils ont rappelé tout ce qu’aurait dû faire le CHU pour être en conformité avec la Loi. L’amiante est interdit depuis 1997 », rappelle avec force Julien Terrié, secrétaire de la CGT au CHU de Toulouse.

Désamiantage des vieux bâtiments jusqu’en 2023

« Il y a un problème grave, on le voit avec le cas de Marie-Christine Anglade, mais il y a d’autres cas », poursuit celui dont le syndicat ne compte pas se limiter à la seule reconnaissance de maladie professionnelle. « Ce que l’on veut, c’est une condamnation. On ne peut pas exposer à la mort par négligence des professionnels de santé. C’est grave. C’est trop facile de dire on ne savait pas », critique-t-il, indiquant qu’une réflexion sur une plainte collective était en cours.

En attendant, il plaide pour un dépistage « plus systématique » « de toutes les personnes qui ont côtoyé des travaux faits avant 2018 au CHU ». Et sur la poursuite du désamiantage des locaux les plus anciens.

« Aujourd’hui, la majorité du bâti utilisé pour les activités hospitalières a été construite après 1997, date d’interdiction de l’usage de l’amiante dans la construction. Il ne contient donc pas d’amiante. Le CHU est concerné par la présence d’amiante sur certaines surfaces plus anciennes, encore en activité. Dans ce cadre, il a investi, dès 2015, 14 millions d’euros dans un plan pluriannuel de désamiantage de ces bâtiments qui court jusqu’en 2023 et concerne 82.457 m2 », rappelle de son côté le CHU qui assure mener « une politique de prévention du risque amiante qui s’appuie sur la lutte contre les expositions passives, la formation et la sensibilisation ».