La salle est sonore mais les échanges restent discrets. Avant d’accueillir l’atelier chorale, le vieux parquet de la salle de spectacle de la prison des femmes de Rennes est le théâtre d’un inhabituel forum pour l’emploi. En ce froid vendredi de décembre, une quinzaine d’entreprises ont poussé les grilles de la vieille maison centrale pour venir à la rencontre des détenues. Condamnées à de longues peines, les femmes qui sont ici ne seront pas libérées pas avant plusieurs années. Mais toutes celles qui se sont inscrites à cet atelier n’ont qu’une envie : penser à la sortie. Organisé par la fondation FACE, le forum doit permettre à ces détenues de garder le contact avec l’extérieur en échangeant quelques mots avec de potentiels employeurs. « Il faut être lucide, certaines ne pourront jamais retravailler, parce qu’elles seront trop âgées ou qu’elles souffrent de troubles psychologiques. Mais ce rendez-vous, c’est un moyen pour elles de se projeter, de regarder devant », explique Laura Cariou, directrice pénitentiaire insertion et probation.

A l’heure de rencontrer les entreprises, certaines femmes se sont mises sur leur 31. Face aux employeurs, elles partagent leur passé, leur expérience professionnelle en détention et leurs envies de retrouver un travail à la sortie. « L’emploi, c’est une des clés de la réinsertion. Ça sociabilise, ça permet d’avoir une situation, un logement, de payer les parties civiles », poursuit Rachel Gardize, directrice de FACE.

Capucine (le prénom a été modifié) est incarcérée depuis dix ans. Après avoir travaillé dans la restauration et la vente, elle a commis l’irréparable et doit désormais purger une longue peine d’incarcération. « Au début, j’avais beaucoup de mal à voir mes compétences, à me trouver des qualités. Je n’avais pas eu d’occasion de faire de CV ou de lettres », raconte celle qui approche des 50 ans.









En plus de travailler à la cantine et la bibliothèque de la prison, Capucine a repris ses études à distance avec l’université Rennes-2 et a pu valider une licence d’histoire et une autre d’histoire de l’art. Elle nourrit le rêve de travailler un jour dans un musée. « Mais je me pose plein de questions. Est-ce que je devrai dire que j’ai un casier ? Je n’ai pas envie de le cacher à l’employeur mais je n’ai pas envie qu’on me colle une étiquette », témoigne-t-elle.

« La prison, c’est comme une bulle »

Cette question, elle n’est pas la seule à se le poser. Chez les détenus masculins, l’interrogation est toute aussi fréquente. Mais elle est encore plus cruciale chez les femmes, qui souffrent bien souvent d’un grand isolement. « La perception de la prison pour les femmes est souvent négative. Dans nos mentalités, on a du mal à leur pardonner. Mais on a tous droit à une deuxième chance », rappelle Rachel Gardize. A leur sortie de prison, ces femmes doivent faire face à une déconnexion. Le monde extérieur dans lequel elles ont baigné pendant des années leur paraît étranger. « La prison, c’est comme une bulle. Tout le monde se connaît, c’est un milieu fermé. On est déconnectées du monde extérieur, de ce qu’il s’y passe », poursuit Capucine.





En prison, trouver un emploi est bien souvent un moyen d'entrevoir la sortie de détention après une longue incarcération. - C. Allain/20 Minutes

La détenue fait partie de celles qui ont parfois quelques visites au parloir où son fils âgé de 10 ans passe régulièrement la voir. « Ce n’est pas le cas de toutes. Certaines n’ont aucun lien avec l’extérieur », assure Morgan Kerlan, conseillère probation qui suit ces femmes toute l’année. Notamment parce que beaucoup de détenues habitent loin. « L’incarcération a parfois un rôle d’amplification de situations déjà compliquées. Certaines femmes sont déjà en situation de rupture avant même la prison. Pour elles, penser à un emploi c’est se construire un projet, se projeter vers l’extérieur », assure son collègue Arnaud Trebern, conseiller insertion et probation. Sa directrice va plus loin. Pour elle, l’emploi est « un des meilleurs leviers pour éviter la récidive ». « Quand on travaille, on est occupé, on est entouré », affirme Laura Cariou. Un entourage qui permet à ces femmes de retrouver doucement une place dans la société.