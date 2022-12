Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est un match complètement dingue qui restera dans l’histoire du football. L’équipe de France a cédé dimanche soir son titre de champion du monde à l’Argentine de Leo Messi, au terme d’une rencontre particulièrement haletante. Longtemps à côté de leur sujet et logiquement menés 2-0, les hommes de Didier Deschamps ont finalement rallumé la lumière en deux minutes en toute fin de rencontre grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Si les prolongations accouchèrent elles aussi d’un scénario sans commune mesure, et de deux nouveaux buts, les Bleus ont ensuite tout perdu lors de la séance de tirs au but (3-3, 4 t.a.b. à 2). Malgré un très bon parcours, ils vont donc rentrer en France ce lundi sans une troisième étoile. Pour cela, ils vont quitter Doha à 13h30 par un avion Air France spécialement affrété pour une arrivée à 18 heures à l’aéroport de Roissy.

Emmanuel Macron, présent dimanche dans les tribunes au Qatar pour assister à la finale du Mondial, ne va pas directement rentrer en France. Le chef de l’Etat va en effet rejoindre ce lundi le porte-avions « Charles de Gaulle », au large de l’Égypte, pour la traditionnelle fête de Noël avec les troupes. Il en profitera pour exprimer ce lundi soir devant les marins sa « confiance et son soutien » aux forces armées. Le président dormira ensuite à bord avant de rejoindre mardi la Jordanie pour une conférence régionale.

La violence avec des armes à feu endeuille une nouvelle fois le continent américain. Cinq personnes ont été tuées et une autre blessée dimanche dans une fusillade dans la banlieue de Toronto, dans l’est du Canada. Le suspect serait également décédé après des échanges de tirs avec les forces de l’ordre, a indiqué Jim MacSween, chef de la police locale. Il a en outre précisé que la fusillade s’était déroulée dans un immeuble d’habitation.