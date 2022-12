1-L’équipe de France s’incline magnifiquement face à l’Argentine de Lionel Messi

Une finale de légende pour un joueur de légende : l’Argentine de Lionel Messi a remporté dimanche la Coupe du monde de football en battant aux tirs au but la France (3-3), au terme de ce qui restera peut-être la plus grande finale de tous les temps.

Mais à quoi cela tient-il ? Car Messi, l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n’est le meilleur, a pu croire que la malédiction qui le poursuit dans le Mondial, allait connaître un nouvel épisode. Alors que les Argentins menaient 2 à 0 grâce à son penalty et un but de son lieutenant préféré Angel Di Maria et dominaient les champions sortants de la tête et des épaules, l’autre star sur la pelouse, Kylian Mbappé a ramené son équipe à hauteur en quelques secondes. Puis Messi a vu le Français réussir son deuxième penalty de la soirée alors que l’Argentin venait de redonner l’avantage aux siens et haranguait son public.

Mais après quatre échecs, cette fois, c’était le soir de celui qui ravit les amoureux du ballon rond depuis si longtemps. Obtenu aux tirs au but face à une équipe qui refusait de perdre, mais a vu Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni rater leurs tentatives à cette terrible épreuve.

Cette troisième étoile pour l’Albiceleste, après celles des équipes menées par Daniel Passarella (1978) puis par Diego Maradona (1986) portera la marque de Messi, favori pour être désigné meilleur joueur du tournoi, pour le plus grand bonheur de ses millions de supporteurs dans le monde entier. A moins que Mbappé, auteur d’un triplé en finale, une première depuis Geoff Hust (1966), n’obtienne ce lot de piètre consolation.









2-COP15 : l’objectif de protéger 30 % de la planète retenu dans le projet d’accord

Protéger 30 % de la planète et augmenter l’aide internationale pour la nature : la Chine, présidente du sommet biodiversité de la décennie, a présenté dimanche à Montréal un texte de compromis pour tenter de sceller le « pacte de paix avec la nature » dont la planète a cruellement besoin.

Sur la base du texte de la présidence, les pays doivent approuver d’ici à lundi "l’accord de Kunming-Montreal", feuille de route cruciale pour stopper la destruction de la nature et de ses ressources indispensables à l’humanité d’ici à la fin de la décennie.

L’objectif de protéger 30 % des terres et des mers de la planète d’ici à 2030, annoncé comme le point phare de ces négociations, figure dans le projet d’accord, présenté dimanche par la Chine, présidente de la 15e Conférence des Nations unies pour la biodiversité.

3-Corruption : le Qatar met en garde contre « l’impact négatif » des mesures européennes

Les mesures du Parlement européen à l’encontre du Qatar, dont l’accès à l’assemblée pourrait être bloqué dans le cadre d’une affaire de corruption présumée, auront un « impact négatif » sur les relations avec le riche émirat gazier et l’approvisionnement mondial en énergie, a prévenu Doha.

L’ouverture d’une enquête à Bruxelles visant notamment l’eurodéputée grecque Eva Kaili, soupçonnée d’avoir été payée par le Qatar pour défendre les intérêts du pays qui accueille actuellement le Mondial de football, a ébranlé l’institution.

Jeudi à Strasbourg, les eurodéputés ont voté à la quasi-unanimité un texte dans lequel ils demandent « instamment la suspension des titres d’accès des représentants d’intérêts qatariens » le temps de l’enquête. La décision revient à la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.

4-Contestation en Iran : Téhéran appelé à libérer une célèbre actrice

L’Iran fait face à une série d’appels de célébrités et groupes de défense des droits humains pour que soit libérée l’actrice et militante Taraneh Alidoosti, personnalité la plus renommée arrêtée en lien avec le mouvement de contestation agitant le pays depuis trois mois.

Figure du cinéma iranien, Taraneh Alidoosti, 38 ans, a été arrêtée samedi pour des publications en soutien aux protestations, dénonçant notamment l’exécution de manifestants.

La contestation a été déclenchée par la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après avoir été arrêtée à Téhéran par la police des mœurs, qui lui reprochait d’avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique.

Depuis, des centaines de personnes ont été tuées, des milliers arrêtées et deux hommes ont été pendus en lien avec les troubles. Plusieurs artistes iraniens ont également été interpellés.

5-Un mort et cinq blessés dans des frappes ukrainiennes contre la région russe de Belgorod

Une personne a été tuée dimanche et cinq ont été blessées dans des frappes ukrainiennes contre la région russe de Belgorod, frontalière de l’Ukraine, a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov.

Selon lui, les tirs ont visé Belgorod, la capitale régionale, faisant quatre blessés, ainsi qu’un district situé à proximité où « il y a malheureusement un mort et un blessé ».

Des localités et infrastructures dans la région subissent très fréquemment des tirs, souvent mortels, attribués par Moscou à l’armée ukrainienne. La capitale régionale Belgorod a également été touchée directement à plusieurs reprises.