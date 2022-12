Les premières conclusions des experts sont désormais connues. Deux jours après l’incendie de Vaulx-en-Velin, au cours duquel dix personnes sont décédées, la police scientifique n’a relevé aucune trace de produit inflammable dans les échantillons prélevés sur les lieux, apprend-on du parquet de Lyon.

« Il n’est toutefois pas possible pour les experts, à ce stade de leurs investigations, de déterminer si l’origine de l’incendie est volontaire ou accidentelle », ajoute Nicolas Jacquet le procureur de la République de Lyon. En revanche, les conclusions « tendent à confirmer » que le feu est parti du rez-de-chaussée de l’immeuble. Les recherches se poursuivent « activement » afin de déterminer « les causes et les circonstances exactes » du sinistre.









Cagnotte solidaire

Par ailleurs toutes les victimes ont pu être identifiées. Quatre enfants en font partie, précise ce dimanche le parquet alors que le précédent bilan faisait état de cinq mineurs parmi les morts. Samedi, 600 personnes se sont rassemblées devant l’Hôtel-de-Ville de Vaulx-en-Velin afin de leur rendre hommage, témoignant également de leur solidarité envers les rescapés. Une cagnotte ouverte sur Internet avait recueilli plus de 65.000 euros samedi après-midi. Trente-huit familles, soit une centaine d’habitants, sont en « besoin urgent de relogement », selon la métropole de Lyon.