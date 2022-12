Une « double discrimination ». Voilà ce que vivent les travailleuses sans-papiers, victimes de la précarité administrative et de leur genre, ont dénoncé ce vendredi plusieurs syndicats. Le gouvernement a ouvert la porte à une nouvelle voie de régularisation avec sa proposition de création d’un titre de séjour « métiers en tension » pour les travailleurs sans-papiers, dans le cadre de son projet de loi sur l’immigration prévu pour début 2023.

Dans ce contexte, « la situation des femmes est doublement fragile », a estimé dans une déclaration commune l’intersyndicale CGT, FO, CFDT, FSU, CFE-CGC, CFTC et Solidaires du département de la Seine-Saint-Denis. Cette précarité, selon les syndicats, découle du fait que les travailleuses sans-papiers « sont souvent dans des secteurs économiques où le temps partiel imposé est légion (…) et le travail non déclaré répandu », ce qui « rend difficile voire impossible » leur régularisation au titre de la circulaire de 2012 dite « Valls ».

Des femmes exploitées « en toute impunité »

Cette dernière, qui permet la régularisation d’environ 30.000 personnes par an, liste les critères selon lesquels une personne sans-papiers peut déposer une demande de titre en préfecture : un salarié doit prouver trois années de présence sur le territoire, fournir 24 fiches de paie ainsi qu’une promesse d’embauche en CDI.

« Une attention particulière doit être accordée aux femmes travailleuses, dont l’éligibilité à un certain nombre de critères est plus difficile », ont déclaré les syndicats. D’autant que ces femmes sont recrutées « par des circuits ténébreux pour pouvoir les exploiter en toute impunité », a notamment dénoncé Jean-Albert Guidou, de la CGT.

« Il faut faire sauter le pouvoir de l’employeur »

Aya, une femme de ménage ivoirienne, arrivée en France en 2017 et venue témoigner à la conférence de presse, a ainsi commencé en 2022 à «nettoyer des villas» dans le sud de la France pour le compte d'une entreprise qui achemine «des cargaisons de sans-papiers» à cet effet, selon la CGT. Elle affirme avoir été payée 800 euros par mois «sans aucun jour de repos». Lorsqu'elle a déposé une demande de régularisation, cette dernière a non seulement été rejetée, mais la jeune femme s'est également vue délivrer une «obligation de quitter le territoire français» (OQTF) assortie d'une interdiction de retour sur le territoire (IRTF).

Un «scandale», a repris Jean-Albert Guidou, selon qui «il faut faire sauter le pouvoir de l'employeur», en référence à la proposition du gouvernement de permettre aux travailleurs sans-papiers de déposer eux-mêmes leur demande de régularisation, sans l'assentiment d'un patron.