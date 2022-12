C’était l’un des trois « Jean » du mythique groupe breton Tri Yann. Jean-Paul Corbineau, est mort vendredi à l’âge de 74 ans, a-t-on appris auprès d’un membre du groupe de folk-rock. « Jean-Paul est décédé d’une longue maladie », a indiqué Jean Chocun, citant la famille du défunt et confirmant une information d’Ouest France. « On est sous le choc avec Jean-Louis » Jossic, le troisième homme de Tri Yann, « on savait que Jean-Paul était malade mais on espérait », a ajouté Jean Chocun, très ému.

Après 50 ans de scène, Tri Yann avait fait ses adieux au public le 12 septembre 2021 à Nantes, mettant fin à une carrière à la longévité exceptionnelle pour ce groupe qui avait largement contribué à populariser la musique bretonne avec des tubes comme la Jument de Michao ou Dans les prisons de Nantes.









« Heureux et malheureux de leur dire au revoir »

« Les gens nous portaient. Ils étaient à la fois heureux et malheureux de nous voir partir et nous on était à la fois heureux et malheureux de leur dire au revoir », avait lancé ce soir-là Jean-Paul Corbineau, déjà malade.

Tri Yann a à son actif plus de trois millions d’albums vendus, des concerts au Zénith, à Bercy, et même au Stade de France, ainsi que dans de nombreux pays étrangers. En France, ils ont battu le record de longévité des Frères Jacques.