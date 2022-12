Vendredi, la SNCF Voyageurs a accordé un délai supplémentaire au collectif de contrôleurs qui menace de faire grève pour les fêtes de fin d’année. « Certaines organisations syndicales ont demandé un report du délai de décision », alors qu’ils devaient théoriquement répondre jeudi soir aux propositions formulées par la direction, a relevé SNCF Voyageurs qui s’occupe des salariés travaillant dans les trains à la SNCF.

Mercredi, un porte-parole du collectif de chefs de bord baptisé « collectif national ASCT » qui réunit environ 3.500 membres sur une page Facebook, assurait être toujours en pourparlers avec la direction car, disait-il, « le compte n’y est pas ». « Notre volonté (est) de laisser toutes les chances à la levée des préavis », a souligné vendredi la compagnie pour justifier le délai supplémentaire accordé.

Hausse de la prime de travail et une indemnité supplémentaire sur la table des négociations

Ces salariés réclament des mesures pour améliorer leur déroulement de carrière et des revalorisations salariales. SNCF Voyageurs a fait plusieurs propositions à l’issue d’une table ronde le 8 décembre, afin de calmer la colère. Elle a proposé d’augmenter la prime de travail des contrôleurs de 600 euros par an, dont une partie serait intégrée au salaire en 2024, ainsi qu’une indemnité supplémentaire de 600 euros bruts par an. D’autres mesures spécifiques pour l’avancement ont été mises sur la table afin de faciliter le déroulement de carrière des chefs de bord.









Pour faire pression sur la direction, le collectif, avec l’appui des quatre syndicats représentatifs du groupe (CGT-Cheminots, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT-Cheminots), a déposé deux préavis de grève sur les week-ends du 24, 25 décembre et du 31 décembre et 1er janvier.