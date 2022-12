Comme dans de nombreuses villes, les victoires de la France face à l’Angleterre et au Maroc en Coupe du Monde avaient été célébrées par des feux d’artifice sauvages dans plusieurs quartiers de Rennes. Des scènes que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne veut pas voir se reproduire dimanche pour la finale face à l’Argentine. « Pour prévenir toute atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques », Emmanuel Berthier vient donc de prendre un arrêté interdisant la vente de produits chimiques inflammables ou explosifs et l’utilisation de feux d’artifice sur tout le département à partir de minuit ce vendredi soir.

Cette interdiction sera en vigueur pendant toute la durée des fêtes de fin d’année puisque l’arrêté préfectoral court jusqu’au 2 janvier 2023 à 6 heures. Comme c’est le cas depuis plusieurs années déjà, la vente à emporter et la consommation sur la voie publique de boissons alcoolisées seront également interdites du 31 décembre à 18 heures jusqu’au 1er janvier 2023 à 8 heures.