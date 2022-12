Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’incendie d’un immeuble à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue est de Lyon, a fait dix morts dont cinq enfants. On compte également quatorze blessés, dont « quatre en urgence absolue », a indiqué la préfecture. Le sinistre, dont « l’origine est inconnue » et qui est « désormais éteint », s’est déclaré peu après 3 heures dans un immeuble de 7 étages et mobilise près de 170 pompiers, a-t-elle précisé dans un communiqué. Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages. Gérald Darmanin a annoncé vendredi qu’il allait se rendre sur place

La crise ne se calme pas. Sept personnes ont été tuées jeudi à Ayacucho, dans le sud du Pérou, lors d’affrontements entre militaires et partisans du président déchu Pablo Castillo, selon les autorités sanitaires régionales. Ces affrontements ont eu lieu « dans divers points de la ville », selon la Direction régionale de la santé. Un heurt près de l’aéroport d’Ayacucho a notamment fait deux morts, selon le Défenseur du peuple (Ombudsman) péruvien. L’ex-président du Pérou, Pedro Castillo, sous le coup d’une enquête pour « rébellion » après sa tentative ratée de dissoudre le Parlement, restera en détention provisoire pendant 18 mois, a annoncé jeudi la Cour suprême du pays.

Les 27 chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE, réunis ce jeudi en sommet à Bruxelles, ont formellement approuvé l’octroi du statut de candidat à la Bosnie-Herzégovine. Cette décision, qui entérine un accord trouvé mardi par les ministres des Affaires européennes, marque le début d’un long processus d’adhésion pour ce pays des Balkans de 3,5 millions d’habitants. Elle intervient plus d’une semaine après un sommet à Tirana pendant lequel l’Union européenne a reconfirmé son attachement au processus d’élargissement en faveur des Balkans occidentaux, qui connaît une nouvelle dynamique dans le contexte de la guerre en Ukraine.