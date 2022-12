Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Plus qu’un match pour soulever le Graal. Les Bleus ont battu mercredi soir le Maroc (2-0) en demi-finale de Coupe du monde et rejoignent l’Argentine de Lionel Messi en finale. L’équipe de France peut dire merci à Didier Deschamps, qui a piégé le Maroc à son propre jeu, et aux remplaçants de Rabiot et Upamecano. Konaté et Fofana se sont en effet illustrés. Ils font même assurément partie des meilleurs Bleus sur le champ de bataille à Al-Khor.

Les très fraîches conditions météorologiques s’améliorent mais restent difficiles pour une partie de l’Hexagone. Dix-neuf départements de la région parisienne et du Grand-Est sont ainsi toujours en vigilance orange neige-verglas ce jeudi matin, au troisième jour de cet épisode hivernal qui a provoqué la suspension de nombreux transports scolaires. La situation devrait toutefois revenir à la normale dans les aéroports, selon la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).

L’exécutif tente de reprendre fermement la main au Pérou. L’état d’urgence a été déclaré mercredi dans tout le pays face aux violences qui ont fait sept morts depuis la destitution du président Pedro Castillo, maintenu en détention. Les manifestations violentes qui sont allées crescendo depuis le 7 décembre, ont également fait plus de 200 blessés. Outre la libération de l’ancien chef de l’Etat, les manifestants exigent la démission de la présidente Dina Boluarte et la dissolution du Parlement. Le pouvoir a toutefois fait une concession : la présidente a en effet annoncé vouloir à nouveau avancer le calendrier électoral « à décembre 2023 ».