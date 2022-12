Les conditions météorologiques s’améliorent mais restent difficiles pour une partie de l’Hexagone. Dix-neuf départements de la région parisienne et du Grand-Est sont toujours en vigilance orange neige-verglas ce jeudi matin, au troisième jour de cet épisode hivernal qui a provoqué la suspension de nombreux transports scolaires. La situation devrait toutefois revenir à la normale dans les aéroports.

Jusqu’à 25 départements de la moitié nord ont été classés en vigilance orange mercredi, mais le phénomène s’est atténué en Bretagne et en Normandie où il ne devrait plus y avoir que quelques chutes de neige sporadiques, selon Météo-France.

Un temps difficile pour le transport scolaire

Les transports scolaires ont été particulièrement perturbés par cette vague de froid. En Eure-et-Loir, les bus, scolaires et réguliers, vont être ainsi suspendus ce jeudi. Déjà interrompus mercredi dans plusieurs départements, ils le sont toujours dans l’Eure et dans l’Aube. En Bretagne, aucun des cars scolaires du réseau BreizhGo ne circulera dans les départements du Morbihan (journée) et du Finistère (matin). Ils reprendront en revanche dans les Côtes d’Armor et en Ille-et-Vilaine. Les transports scolaires seront également de nouveau en service dans les Vosges, où la vigilance orange neige-verglas est levée, et dans la Meuse.

Dans l’Est, des chutes de neige sont attendues jusqu’en soirée. En Meurthe-et-Moselle, « les températures de fin de nuit (…) seront négatives » et pourront notamment occasionner « le regel des chaussées humides », a prévenu la préfecture. Le froid restera vif et des pluies verglaçantes menaceront également le Nord et le Pas-de-Calais. Le ciel sera également couvert le matin avec quelques faibles chutes de neige possibles dans l’intérieur de la Bretagne et des Pays-de-la-Loire, et de la pluie près de l’océan.

Du côté du trafic aérien, alors que de nombreux vols ont été annulés mercredi, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a indiqué que le programme des vols pour la journée de ce jeudi devrait être normal.