Vous aimez les douches interminables ou arroser abondamment votre jardin l’été venu ? Vos prochaines factures d’eau risquent d’être encore plus salées ! Nantes métropole a en effet décidé de revoir la tarification de l’eau délivrée au robinet des habitants des 24 communes de son territoire. Le nouveau mode de calcul, qui sera examiné ce vendredi par le conseil métropolitain, entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Il prévoit une diminution de la partie abonnement (part fixe de la facture) de 40 % et une augmentation de la partie consommation au m3 (part variable de la facture) de 21 %. Le changement, qui se veut plus équitable, devrait ainsi avantager les foyers les plus économes en eau, en particulier les personnes seules.

L’idée de préserver la ressource

« Pour une consommation type de 38 m3 par an, soit à peu près la consommation d’une personne seule, cette nouvelle tarification entraînerait une baisse de la facture de 9,58 euros par an », évalue Robin Salecroix, vice-président de Nantes métropole. Pour la grande majorité des abonnés, il y aura bien une hausse du montant à régler mais celle-ci « restera inférieure à l’inflation ». Les plus gros consommateurs, eux, verront leur dépense grimper sensiblement. « L’objectif c’est de préserver le pouvoir d’achat, de récompenser ceux qui ont un comportement vertueux, et de préserver la ressource », fait valoir Robin Salecroix.









Identique dans toute la métropole, le tarif de l’eau sera de 3,72 euros TTC le m3 au 1er janvier 2023 pour une facture référence de 120 m3. Soit un montant inférieur au tarif moyen des collectivités de plus de 100.000 abonnés (4,07 euros le m3) et inférieur à la moyenne nationale (4,30 euros le m3), se réjouit Nantes métropole. Une tarification sociale de l’eau permet d’aider les ménages modestes dont la facture d’eau présente plus de 3 % de leurs revenus.

Pour rappel, l’eau potable de la métropole est puisée dans la Loire. Or, le niveau de la Loire avait régressé d’une manière inquiétante l’été dernier, après plusieurs mois de sécheresse.