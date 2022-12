La semaine dernière, la régie Ligne d’Azur (RLA), le réseau de transports en commun de la métropole niçoise, annonçait une augmentation des tarifs à cause de l’inflation. Mais d’après le groupe d’opposition Retrouver Nice, et surtout Jean Moucheboeuf (Reconquête), ce serait surtout une « mauvaise gestion » de l’organisme qui pousserait à cette restructuration pour pallier les « 24 % des recettes perdues ».

Selon l’élu, la baisse de la fréquentation, la suppression de lignes de bus ou encore la réduction des services sont des éléments « stratégiques » qui « interrogent ». Il a alors profité du conseil métropolitain mercredi matin pour en débattre avec le président du réseau, Gaël Nofri, et celui de la métropole, Christian Estrosi.

Une baisse ou une hausse de la fréquentation ?

D’après les informations du conseiller métropolitain, reprises du rapport d’activité de la RLA de 2021, les Lignes d’Azur connaissent une baisse de fréquentation de 14 %. En octobre 2021, la ville de Nice avait par ailleurs communiqué une diminution de 12 % entre septembre 2021 par rapport à septembre 2019.









Sans parler de l’ensemble du réseau, Gaël Nofri a assuré en conseil qu’il y avait eu une augmentation de 16 % par rapport à l’année dernière et a assuré « qu’il y avait autant de monde dans le tram aujourd’hui qu’il y en avait en 2019 » mais que les transports avaient « forcément été touchés par le Covid ».

Les lignes de tramway sont effectivement souvent « victimes de leur succès », elles qui avaient été pensées pour accueillir 80.000 usagers par jour et qui se retrouvent avec entre 110.000 et 120.000 personnes à leur bord quotidiennement.

« Mieux dépenser l’argent public »

Mais alors, si le tramway fonctionne si bien, « pourquoi avancer la fin de service et commencer le début plus tard ? », a questionné Jean Moucheboeuf. Cette modification concerne le fonctionnement en semaine. Pour la métropole, cette réorganisation fait suite « à un simple constat du nombre de personnes présentes dans les rames à ces horaires-là ». Même justification pour la suppression de lignes de bus, dont certains tronçons font désormais « doublon » avec les lignes 2 et 3 du tram. La collectivité appuie en rappelant que la restructuration était « nécessaire » pour « ne pas dépenser n’importe comment l’argent public ».

Au sujet des économies à faire, le groupe Retrouver Nice a alors proposé de « laisser tomber » les deux projets du téléphérique vers Saint-Laurent-du-Var et le BHNS sur l’axe Cessole Gambetta. Ce à quoi Gaël Nofri a répondu, que c’est un « investissement pour le délestage de la surfréquentation de la ligne 1 ».

Les offres gratuites le resteront

Et pour conclure sur le sujet de la hausse des prix, Christian Estrosi a rappelé que « la métropole proposait l’abonnement annuel le moins cher des grandes villes françaises » en appuyant sur une différence de « 200 euros en moyenne ». Il a également souligné que la collectivité n’avait fait « aucun changement de tarif depuis le 1er janvier 2012 malgré une amélioration des services avec la livraison de nouvelles lignes de tram ».

Le président de la métropole Nice Côte d’Azur veut privilégier « les administrés » et faire payer les « visiteurs ». Pour rappel, le ticket unitaire va passer à 1,70 euro au lieu de 1,50 euro actuellement.

Ces changements ne déplaisent pas seulement aux élus d’opposition. Le Collectif citoyen 06 a lancé une pétition en dénonçant « une aberration environnementale et qui nie les défis climatiques actuels et futurs ». Le groupe exige « l’annulation de ces hausses et une politique des transports à la hauteur des besoins » pour « réduire les inégalités sociales et lutter efficacement contre le réchauffement climatique ». Plus de 200 personnes ont signé en moins de 24 heures.